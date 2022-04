https://mundo.sputniknews.com/20220426/borrell-insta-a-rusia-y-la-ue-a-reorganizar-sus-relaciones-1124850224.html

Borrell insta a Rusia y la UE a reorganizar sus relaciones

Borrell insta a Rusia y la UE a reorganizar sus relaciones

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea (UE) y Rusia deben reorganizar las relaciones y acordar las garantías de seguridad, pero ese proceso será largo y...

El alto representante de la UE agregó que "las autoridades rusas deben entender primero que su propia seguridad no puede ni se logrará a expensas de la seguridad europea y la de los vecinos"."La UE, Estados Unidos y la OTAN respondieron cuidadosamente a los acuerdos y cartas propuestas por Rusia. El mensaje de nuestra parte fue claro: estamos listos para discutir todos los aspectos de la seguridad, incluidas las referencias rusas a la 'indivisibilidad' de la seguridad. Pero eso no se puede hacer mientras se estén librando combates", enfatizó.También agregó que la UE está a favor de una solución diplomática rápida de la crisis en Ucrania, pero hasta entonces continuará brindando todo su apoyo a Kiev.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Posteriormente, Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.

