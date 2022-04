https://mundo.sputniknews.com/20220422/la-union-europea-debe-marcar-su-autonomia-de-eeuu-1124691337.html

"La Unión Europea debe marcar su autonomía de EEUU"

Las sanciones contra Rusia fortalecen a los movimientos euroescépticos. 22.04.2022, Sputnik Mundo

Tras el llamamiento de rusia a ucrania a buscar opciones para alcanzar un acuerdo bilateral que ponga fin al conflicto, el investigador argentino Eduardo Moggia dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas de un acuerdo, así como de las implicaciones del conflicto en el continente.Rusia llama a Ucrania a buscar opciones viables para alcanzar un acuerdo bilateral, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. Con respecto a una solución diplomática, "ello es posible porque este conflicto no da para más", indicó Moggia. Por tanto, "esta controversia, que viene desde hace mucho tiempo, sólo puede ser resuelto por Rusia y Ucrania, por lo que me parece descabellado que quieran entrar los países de la OTAN", sostuvo el investigador argentino.En este sentido, "hay que parar la carrera armamentística y respetar algunos acuerdos básicos, como por ejemplo respetar a las poblaciones rusas en la región del Donbás", expresó. En este sentido, "hay que desmilitarizar el conflicto, fundamentalmente por parte de EEUU y otros miembros de la OTAN, que no pueden estar involucrados en esta situación", añadió. En este contexto, "los problemas internos de EEUU, como la inflación y el desempleo, hacen poner la mirada de la administración de Biden en este conflicto", aseveró.Europa es la gran perjudicada de las sanciones contra RusiaCon respecto a las implicaciones de las sancionesde Occidente contra Rusia, "Europa es la gran perjudicada, porque EEUU lo que está buscando es sacar a Rusia del mercado de provisión de gas a Europa, y reemplazarla por su venta de gas líquido, lo cual es imposible", expresó. En este sentido, "se intenta sacar a Rusia del mercado mundial, pero Europa tiene que ser autónoma y jugar su propio partido, independientemente de otras potencias, ya que no puede seguir bailando a la melodía que le marca EEUU", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el interancionalista argentino Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre las perspectivas de la integración latinoamericana en el marco de la visita del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a su homólogo argentino, Alberto Fernández.¿Cuáles son las perspectivas para la integración regional a corto plazo?El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió en la sede de Gobierno con el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, en el marco de su primera visita oficial al país sudamericano. Los presidentes plantearon fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Al respecto, "esta reunión bilateral es muy importante, ya que podemos visualizar el pragmatismo de la política exterior argentina, más allá del signo ideológico de cualquier mandatario", indicó De María.Lo más importante es el fortalecimiento del multilateralismo a nivel intra regional, "siempre en pos de la unidad e integración de los pueblos y países que componen América Latina y el Caribe", sostuvo. Con respecto a las perspectivas para la CELAC, "tomando en cuenta la presidencia pro-témpore argentina, es fundamental fortalecer este organismo, porque puede ayudar a mejorar las relaciones entre los países de la región, poner en juego intereses en común y mejorar la vida de los pueblos", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las condicionantes externas e internas de la política exterior de los Estados.Grupo FatoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la tecladista Grace Torres, quien es integrante del grupo de música brasileña llamado Fato. Con ella dialogamos sobre la presentación que realizarán en Montevideo de su disco "Claro Movimiento" el 24 de abril en la Sala Camacuá."Años Luz"En Sputnik y Radio M24 también dialogamos con Joaquin Mauad, quien es el director del largometraje "Años Luz". Con él dialogamos sobre dicha producción audiovisual, la cual trata de un drama familiar contado en un formato de Road Movie poética que habla sobre la distancia, la ausencia, los vínculos rotos y los nuevos comienzos.

