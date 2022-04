https://mundo.sputniknews.com/20220425/ebrard-desmiente-dichos-de-trump-esta-en-campana-y-agitando-el-antimexicanismo-1124782968.html

Ebrard desmiente dichos de Trump: "Está en campaña y agitando el antimexicanismo"

El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseveró que los dichos del expresidente de Estados Unidos Donald Trump sobre supuestas amenazas ejercidas contra el... 25.04.2022, Sputnik Mundo

La fuertes palabras de Ebrard llegan luego de que Donald Trump asegurara que ejerció presión e incluso amenazó al ejecutivo federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que pusiera elementos militares en la frontera entre ambos países."Nunca he visto a nadie doblarse así", aseveró Trump durante un evento en Ohio, Estados Unidos, en donde recordó la plática que, dijo, mantuvo con la comitiva liderada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard para echar a andar el programa "Quédate en México".Sobre esto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aseveró que a él le consta el posicionamiento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo frente a la petición de Trump de volver a México un país seguro. "Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlos", escribió el funcionario. Asimismo, el canciller Ebrard recordó que fue la entereza del presidente mexicano lo que permitió excluir el capítulo de integración energética en el T-MEC que ya había sido negociado entre Trump y el equipo del gobierno saliente. "De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos", señaló. "En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de que avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del Presidente López Obrador", agregó el titular de la SRE. ¿Qué dijo AMLO?Al respecto, el mandatario mexicano aseguró que hubo un buen entendimiento con la administración de Trump y, dijo, no polemizaría al respecto de los dichos del magnate."A mí me cae bien aunque sea capitalista", señaló el gobernante mexicano, quien alertó que en Estados Unidos se buscará "sacar raja política" de México pues este año habrá elecciones en Estados Unidos para renovar una parte del Senado."Nosotros no vamos a permitir que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto como lo hacemos nosotros", sentenció López Obrador.

