https://mundo.sputniknews.com/20220403/trump-eeuu-atraviesa-el-periodo-mas-peligroso-de-su-historia-1123943140.html

Trump: EEUU atraviesa el "período más peligroso" de su historia

Trump: EEUU atraviesa el "período más peligroso" de su historia

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU atraviesa el "período más peligroso" de su historia, declaró el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) a sus... 03.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-03T04:39+0000

2022-04-03T04:39+0000

2022-04-03T04:39+0000

internacional

eeuu

donald trump

joe biden

ucrania

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109067855_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_eb479fa2396784bd978e8a7277591960.jpg

"Estamos viviendo el período más peligroso de nuestra vida y tenemos un presidente que no tiene ni idea de lo que está pasando, no tiene ni idea de lo que está haciendo y no tiene ni idea de lo que está diciendo o dónde está; aparte de eso, está haciendo un trabajo fantástico", dijo Trump en su mitin.Según el exlíder estadounidense, los historiadores registrarán este período de la historia de EEUU como un "punto bajo catastrófico y una mancha en nuestra gran reputación".Trump advirtió que EEUU podría enfrentar simultáneamente inflación y recesión, y acusó a la actual administración estadounidense del deterioro de la situación económica.Agregó que no se puede hacer nada para "detener el declive mental y físico de Joe Biden", pero las próximas elecciones intermedias son cruciales, ya que se puede detener el "declive" de EEUU.Asimismo, Trump acusó a Biden de desatar una "guerra contra la energía estadounidense" y provocar los precios de la gasolina y los alimentos más altos en la historia del país.Además, según el expresidente, la "debilidad" de Biden condujo al "desastre de Ucrania".

https://mundo.sputniknews.com/20220329/biden-no-entiende-que-tiene-mas-enemigos-en-el-interior-que-en-el-exterior-1123738845.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, donald trump, joe biden, ucrania, rusia, europa