"Me cae bien aunque sea capitalista": AMLO responde a Trump tras alardear con una supuesta amenaza

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre los dichos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseveró haber amenazado al... 25.04.2022, Sputnik Mundo

Según la versión que Trump contó durante un mitin en Ohio, Estados Unidos, para que el Gobierno de López Obrador aceptara movilizar a más de 25.000 efectivos militares en la frontera, los amenazó como imponer aranceles."El presidente de México es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan", agregó Trump. Al respecto, el mandatario mexicano aseguró que hubo un buen entendimiento con la administración de Trump y, dijo, no polemizaría al respecto de los dichos del magnate. "Nosotros no vamos a permitir que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto como lo hacemos nosotros", sentenció López Obrador.El magnate Donald Trump fue presidente de Estados Unidos entre enero de 2017 y enero de 2021; sin embargo, no logró la reelección y fue vencido por el actual mandatario estadounidense, Joe Biden.

