"Nunca he visto a alguien doblarse así": Trump alardea con supuesta amenaza que le hizo a AMLO

"Nunca he visto a alguien doblarse así": Trump alardea con supuesta amenaza que le hizo a AMLO

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que mientras fue mandatario de dicho país ejerció presión e incluso amenazó al ejecutivo federal... 25.04.2022, Sputnik Mundo

"Nunca he visto a nadie doblarse así", aseveró Trump durante un evento en Ohio, Estados Unidos, en donde recordó la plática que, dijo, mantuvo con la comitiva liderada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard para echar a andar el programa "Quédate en México". Según contó el magnate, para que el Gobierno de México aceptara movilizar más de 25.000 efectivos militares en la frontera que evitaran que más mexicanos cruzaran a Estados Unidos, los amenazó como imponer aranceles. Según recordó e estadounidense, el acuerdo tuvo lugar en junio de 2019, pocos meses después de que López Obrador asumiera la Presidencia de México, en diciembre de 2018. Fue en julio de 2020 cuando el mandatario mexicano y el expresidente de Estados Unidos se vieron en la Casa Blanca durante uno de los tres viajes que López Obrador ha hecho al país norteamericano. El magnate Donald Trump fue presidente de Estados Unidos entre enero de 2017 y enero de 2021; sin embargo, no logró la reelección y fue vencido por el actual mandatario estadounidense, Joe Biden. A mí me cae bien aunque sea capitalista: AMLOEl presidente de México aseguró que hubo un buen entendimiento con Trump, quien aseguró que López Obrador le cae bien aunque sea socialista. "Nosotros no vamos a permitir que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto como lo hacemos nosotros", sentenció López Obrador.

