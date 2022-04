https://mundo.sputniknews.com/20220424/la-oms-reporta-unos-170-casos-de-hepatitis-de-origen-desconocido-1124745138.html

La OMS reporta unos 170 casos de hepatitis de origen desconocido

La OMS reporta unos 170 casos de hepatitis de origen desconocido

GINEBRA (Sputnik) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de casi 170 casos de hepatitis de origen desconocido entre los niños en 12 países. 24.04.2022, Sputnik Mundo

La mayoría de los casos se registraron en el Reino Unido (114). Otros países afectados son Estados Unidos, España, Israel, Dinamarca, Países Bajos e Italia. Noruega y Francia informaron dos casos cada uno, mientras Rumanía y Bélgica sólo tienen un caso registrado cada uno.La edad de los enfermos entre un mes y 16 años. "Diecisiete niños (un 10%) han requerido un trasplante de hígado; se ha informado al menos una muerte", indicó la OMS.Al menos 20 de los pacientes también dieron positivo por coronavirus, mientras que 19 tenían una coinfección por SARS-CoV-2 y adenovirus, según la organización."Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Los viajes internacionales o los vínculos con otros países según la información actualmente disponible no se han identificado como factores", dijo la OMS.La organización destacó que las restricciones de viaje no son necesarias en la situación actual.

