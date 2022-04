https://mundo.sputniknews.com/20220422/lavrov-cataloga-de-ilegales-las-sanciones-antirrusas-aprobadas-por-occidente-1124708855.html

Lavrov cataloga de ilegales las sanciones antirrusas aprobadas por Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones contra Rusia son ilegales porque van en contra de todos los principios de la globalización que Occidente mismo defendía... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T16:24+0000

Al responder a una pregunta sobre el posible impacto de las sanciones en el futuro de la Unión Económica Euroasiática (UEE), Lavrov aseguró que las restricciones occidentales son "absolutamente ilegales, ilegítimas".Para Lavrov, resulta evidente que Occidente impuso esas sanciones al ver "el fracaso de sus planes de convertir a Ucrania en un polígono para la contención militar de Rusia".El jefe de la diplomacia rusa destacó además que, en su opinión, la Unión Económica Euroasiática tiene un futuro garantizado en la situación actual."En los últimos meses hubo varias reuniones a nivel de vice primeros ministros, dedicadas precisamente a la implementación de nuestros planes de integración en esas nuevas condiciones, en un entorno en el que necesitamos confiar mucho más en nosotros mismos y en socios confiables de otras regiones, como en China. (...) Mencionaré a la India, con la que desarrollamos una cooperación intensiva, incluida la creación de rutas de transporte, que serán beneficiosas para los miembros de la UEE", destacó el titular."Estancadas sus negociaciones con Ucrania"Las negociaciones entre Rusia y Ucrania están estancadas por la falta de respuesta de Kiev a las propuestas de Moscú, destacó Lavrov.El canciller ruso señaló que Rusia informó a sus socios de Kazajistán sobre el curso de la operación militar en Ucrania y de "unos lentos avances" de las consultas ruso-ucranianas.Agregó que cuando al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le preguntaron cómo ve la nueva variante de las propuestas rusas, dijo que no había recibido nada.Al mismo tiempo, afirmó que Moscú no está negociando con nadie las garantías de seguridad para Ucrania, aunque no se opone a que otros países las presenten, según pidió Kiev.Al comentar la advertencia de Zelenski de que Ucrania cesará todas las negociaciones con Rusia si mueren los militares ucranianos bloqueados en Mariúpol, Lavrov destacó que Moscú no tolerará ningún ultimátum.La más reciente ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada y duró alrededor de tres horas.El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que aceptó no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados, entre ellos Rusia.Además, Kiev prometió renunciar al intento de recuperar los territorios de Crimea, Sebastopol y Donbás por la vía militar, y que las garantías de seguridad para Ucrania no se aplicarán a los territorios en cuestión. A la vez, pidió a Moscú que no se oponga al ingreso de Ucrania en la Unión Europea.Sin embargo, más tarde Lavrov recalcó que en un borrador del pacto de paz con Rusia que presentó Ucrania después de las consultas en Estambul aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en las conversaciones, en particular, en lo referente a los territorios disputados y la posibilidad de realizar ejercicios con el consentimiento de la mayoría de los Estados garantes en la lista, entre los cuales no figura Rusia.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que detenga las hostilidades.Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema de transacciones bancarias internacionales SWIFT, el bloqueo de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.La Unión Europea aprobó ya cinco paquetes de sanciones en relación con la operación militar rusa en Ucrania, y la última tanda apunta contra sectores clave de la economía de Rusia como los de carbón, combustibles fósiles sólidos y alimentos, entre otros.

