https://mundo.sputniknews.com/20220421/las-sanciones-de-eeuu-muestran-su-desespero-por-la-incapacidad-de-someter-a-rusia-1124638611.html

Las sanciones de EEUU muestran su desespero por la incapacidad de someter a Rusia

Las sanciones de EEUU muestran su desespero por la incapacidad de someter a Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La embajada rusa al comentar las nuevas sanciones de EEUU contra Rusia, declaró que las restricciones son cada vez más absurdas y muestran el... 21.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-21T04:39+0000

2022-04-21T04:39+0000

2022-04-21T04:40+0000

internacional

rusia

europa

eeuu

sanciones

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116644623_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_bfa9035575dffec3d18efbecc1adaf50.jpg

El presidente estadounidense Joe Biden impuso el 20 de abril, restricciones a decenas de instituciones y ciudadanos de Rusia por actividades que supuestamente amenazan a Ucrania.Las nuevas sanciones tienen lugar en medio de una investigación parlamentaria de Rusia contra el propio Biden por su posible conexión con una red de laboratorios de armas bacteriológicas en Ucrania que era financiada por su hijo Hunter, según varios documentos.La embajada rusa advirtió a la cúpula de poder de Washington que sus sanciones no tendrán el efecto deseado y, al contrario, dañarán al propio Estados Unidos.Biden viene imponiendo sanciones a Rusia con distintos argumentos, en particular por su operación iniciada el 24 de febrero para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk.Ucrania incrementó los ataques desde mediados de febrero tras recibir ingentes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, según denunciaron las dos Repúblicas.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. Desde entonces las hostilidades entre el régimen ucraniano, por un lado, y las dos nuevas repúblicas, por el otro, causaron miles de muertos.

https://mundo.sputniknews.com/20220420/el-ministro-de-finanzas-ruso-alerta-al-g20-de-riesgos-globales-por-sanciones-antirrusas-1124617945.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, eeuu, sanciones, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania