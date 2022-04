https://mundo.sputniknews.com/20220422/scholz-alerta-sobre-peligros-de-la-posible-renuncia-de-la-ue-al-gas-ruso-1124700850.html

Scholz alerta sobre peligros de la posible renuncia de la UE al gas ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Un embargo total a la importación del gas de Rusia tendría graves consecuencias para toda Europa, advirtió el canciller de Alemania, Olaf... 22.04.2022, Sputnik Mundo

Según el canciller alemán, un embargo de gas ruso afectaría la capacidad de la UE de proporcionar fondos para ayudar a reconstruir Ucrania.Además, admitió que no cree que renunciar al gas de Rusia conduzca a que Moscú ponga fin a su operación militar en el país vecino."Es por eso que tengo que decir: no podemos permitirlo", concluyó Scholz.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para, según el presidente ruso, Vladímir Putin, "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a que detenga las hostilidades.Así, la Unión Europea impuso restricciones que prohíben comprar, importar o transferir carbón y otros combustibles fósiles sólidos al bloque comunitario si se originan en o se exportan desde Rusia, a partir de agosto de 2022.Hasta ahora no se aplican restricciones de la UE a las importaciones de petróleo y gas de Rusia, pero los políticos europeos hacen de vez en cuando llamamientos similares. Estados Unidos ya impuso un embargo a los suministros energéticos rusos, a excepción del uranio.No obstante, Rusia afirma que podrá desviar sus suministros a mercados alternativos, como el asiático.

