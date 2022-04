https://mundo.sputniknews.com/20220418/rusia-preparada-para-exportar-tecnologias-financieras-innovadoras-a-venezuela-1124516305.html

Rusia, preparada para exportar tecnologías financieras innovadoras a Venezuela

La Corporación Estatal rusa Rostec, junto con sus socios tecnológicos y con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, llevó a cabo un congreso...

El congreso se realizó en la sede del Banco de Venezuela, el principal agente financiero del país. Antes del inicio de la agenda de negocios, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar un discurso de bienvenida del Embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, y de Román Maniglia, Viceministro de Finanzas del país anfitrión y presidente del Banco de Venezuela."Tenemos una agenda de cooperación muy amplia, cuya aplicación contribuirá sin duda al desarrollo de una alianza estratégica entre nuestros Estados hermanos. Los intereses mutuos abarcan sectores como la energía, el transporte, la salud pública, la industria y la minería, así como la cooperación en alta tecnología y digitalización. En particular, el congreso analiza las oportunidades para hacer realidad el potencial de cooperación en el desarrollo y la aplicación de tecnologías financieras digitales", afirmó Serguéi Mélik-Bagdasárov en su discurso.Los temas principales de las ponencias fueron la estrategia de desarrollo de los bancos digitales, la transformación digital del mercado de capitales ruso, así como el desarrollo del sistema de pagos MIR.El público prestó especial atención al informe sobre 'Instrumentos y tecnologías financieras innovadoras', que permiten crear mecanismos de defensa contra la inflación y las sanciones mediante la emisión y circulación de diversos activos financieros digitales."El algoritmo desarrollado por científicos rusos para la formación del índice de estabilidad de precios [el llamado Index MVZ] permite la creación de una línea de instrumentos financieros no accionarios y activos financieros digitales que no están sujetos a las restricciones de las sanciones impuestas por los centros financieros internacionales a los procedimientos de emisión realizados por las instituciones nacionales. Con este instrumento financiero, es posible organizar un centro de compensación y liquidación, y llevar a cabo procedimientos de liquidación tanto bilaterales [venezolano-ruso] como multilaterales, con la participación de las partes interesadas", dijo Mijaíl Minchenkov, vicedirector del Instituto de Investigación de Instrumentos y Tecnologías Financieras Innovadoras de la Universidad de Economía Plejánov de Moscú."Las normas de la cooperación mutuamente beneficiosa se determinarán por consenso. La aplicación de las propuestas específicas para el desarrollo de los científicos rusos debe llevarse a cabo lo antes posible", añadió.En la última década, Rusia ha invertido mucho en la transformación digital de la economía, incluida la digitalización del sector financiero. La penetración de los servicios financieros digitales en la mayoría de las esferas de la vida de los ciudadanos rusos se ha hecho masiva. En la actualidad, y así lo confirman los datos de las agencias de análisis internacionales, Rusia se encuentra entre los líderes mundiales en transformación digital.Por parte de Venezuela, participaron en el evento representantes del Ministerio de Finanzas, entre ellos Héctor Silva, director del Centro Internacional de Inversión Productiva, el Banco Central y los principales bancos de la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto a la delegación rusa, intervinieron representantes de bancos públicos y comerciales, empresas tecnológicas y centros educativos y de investigación.Tras la conferencia científica internacional, las delegaciones rusa y venezolana acordaron mantener un diálogo bilateral productivo con la participación de expertos para concretar los temas más acuciantes y urgentes en esta materia para Venezuela.

