Alfredo Adame no descarta patentar sus famosas 'patadas de bicicleta'

Durante un encuentro con medios de comunicación, el exactor de televisión fue cuestionado sobre esta polémica técnica que, asegura, aprendió cuando obtuvo la cinta negra en Tae Kwon Do.El exmodelo aseveró que esta técnica se usa en ligas como la Ultimate Fighting Championship (UFC), pero esto no lo mencionan para burlarse de él."Ya las voy a patentar, bueno, ya están en la UFC y existen sólo que la bola echa carrilla. Que vean la la UFC, a ver si existen o no, pero sí voy a patentar las patadas de bicicleta", declaró Adame.Semanas antes, luego de viralizarse una pelea que el actor tuvo con dos automovilistas, el propio Alfredo Adame explicó cómo funcionan estas patadas.Según la explicación que dio en el programa Venga la alegría, esta técnica se enseña en las "mix martials arts" cuando una persona se encuentra en el piso, en total indefensión, como le sucedió a él.Las patadas de bicicletas, según Adame, sirven para golpear en el abdomen, en la barbilla y en los genitales a un atacante que se encuentra de pie.De acuerdo con la explicación que en ese momento dio, Alfredo Adame no se defendió de sus agresores porque, de haberlos lastimado o matado, él pudo haber terminado en la cárcel.

👤 gente, viral