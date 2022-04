https://mundo.sputniknews.com/20220406/alfredo-adame-besa-el-suelo-una-vez-mas-y-se-mofan-de-el-en-redes--video-1124096736.html

Alfredo Adame besa el suelo una vez más y se mofan de él en redes | Video

Alfredo Adame besa el suelo una vez más y se mofan de él en redes | Video

Luego de volverse viral por nuevamente verse involucrado en una pelea, el conductor televisivo Alfredo Adame dio su posicionamiento respecto a este nuevo... 06.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-06T21:28+0000

2022-04-06T21:28+0000

2022-04-06T21:28+0000

américa latina

méxico

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1124096866_0:4:1440:814_1920x0_80_0_0_35e3d78c70df24f3efe2ef5813bbe9a9.jpg

Adame aseguró que cayó en la provocación que supuestamente habría orquestado el escritor paranormal Carlos Trejo y su abogado, Manuel Montalvo, durante la conferencia de prensa de este 5 de abril en la que supuestamente se anunciaría la nueva fecha de la pelea.En entrevista para el programa matutino Venga la alegría, Alfredo Adame explicó que Montalvo llegó a la conferencia sin que él personalmente lo haya invitado, ya que el motivo del encuentro era anunciar una supuesta pelea pactada con el luchador Alberto del Río.Cuestionado sobre qué sentía por, otra vez, estar en un escándalo por una pelea pública, el artista mexicano aseguró ni lo apena ni le causa ningún problema.En el mismo programa, Carlos Trejo aceptó el reto de Adame, aunque lo acusó de haber mentido y siempre poner pretextos para no subirse a pelear.Incluso, Trejo le dijo que le ofrecerá un cheque "que no podrá rechazar" para que ahora sí puedan enfrentarse, sin réferi.Los usuarios de las redes, a su vez, no perdieron oportunidad de burlarse de Adame.Desde 2019 ambas personalidades se han enfrentado en los medios de comunicación por un problema de hace más de 15 años, cuando, supuestamente, Adame sintió celos porque su programa no tenía tanto raiting como en el que aparecía Trejo.A esto se suma que el autor de Cañitas acusa al conductor de haber orquestado un atentado en su contra en el cual perdió la vida uno de sus colaboradores.No obstante, y a pesar de que de manera pública el actor insiste en enfrentarse con el cazafantasmas, nunca se ha realizado tal encuentro, supuestamente porque Trejo pide condiciones imposibles de cumplir.Según la versión de Manuel Montalvo, él acudió a la conferencia porque fueron informados de que se anunciaría una nueva fecha de pelea entre su cliente y Adame, algo que no habían acordado previamente.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, 👤 gente