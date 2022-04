https://mundo.sputniknews.com/20220419/la-alianza-entre-india-y-mexico-para-producir-vacunas-y-medicamentos-1124565275.html

La alianza entre India y México para producir vacunas y medicamentos

La alianza entre India y México para producir vacunas y medicamentos

Los Gobiernos de la India y México comenzarán una nueva faceta diplomática para comenzar con la producción de vacunas y medicamentos. 19.04.2022, Sputnik Mundo

El canciller Marcelo Ebrard anunció que México abrirá un nuevo consulado en Bombay para crear alianzas estratégicas para la producción de medicinas y vacunas, no sólo contra COVID-19, sino para cualquier otra enfermedad. Bombay es una importante sede de la industria farmacéutica. Esa es la razón por la cual el Gobierno de López Obrador ha decidido instalar una nueva oficina diplomática. Su objetivo es garantizar el abasto de medicamentos para los mexicanos y retomar la producción nacional de vacunas. También dijo que una de las mayores urgencias de México es la elaboración de insulina, una sustancia que se importa casi en su totalidad. Asimismo, se busca que no falten medicamentos oncológicos, cuya escasez ha generado diversos conflictos políticos en el Gobierno obradorista."¿Por que es importante esta estrategia? Porque India produce el 60% de los medicamentos genéricos globales, son los que tienen los mejore precios de todo el mundo, producen un tercio de todas las vacunas mundiales, no sólo [contra] COVID-19", dijo el canciller Marcelo Ebrard el pasado 5 de abril. De acuerdo con información de Bloomberg, la biofarmacéutica Bharat Biotech llegó a un nuevo acuerdo con Ocugen para vender la vacuna Covaxin en México, pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que este biológico ha presentado algunas fallas en su producción.

