¿Dolores de huesos? Este es el cáncer silencioso que ataca el cuerpo

¿Dolores de huesos? Este es el cáncer silencioso que ataca el cuerpo

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 1% de todos los tipos de cáncer diagnosticados en el planeta pertenecen al mieloma múltiple, una... 07.02.2022, Sputnik Mundo

Visto a gran escala es un cáncer raro. En México tienen riesgo de padecerlo sólo 1 de cada 100.000 personas, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Oncología. En el mundo, 1 de cada 250.000. Sin embargo, hay síntomas de esta enfermedad que pudieran confundirse con problemas ortopédicos, musculares o hasta con anemia. El mieloma múltiple es un cáncer que no tiene cura. Tampoco se conocen con precisión las razones que lo provocan. Por eso resulta tan importante lo que los médicos llaman "la sospecha de la enfermedad", ya que al no existir síntomas muy específicos —que pueden confundirse con otros padecimientos— es difícil realizar un diagnóstico oportuno. "Esto es un problema, pero podemos detectarla si el paciente se realiza estudios de sangre cada año que nos permitan ver los resultados y así sospechar de este cáncer", afirma la especialista. A nivel mundial, el grupo de personas más afectado son las personas mayores de 70 años, aunque en México se ha diagnosticado mieloma múltiple a pacientes de entre 40 y 60 años, refiere. Sólo hubo un caso en el país de un joven de 16 años, pero en realidad se trata de una enfermedad que ataca a los adultos. ¿Pero qué es el mieloma múltiple?Es el segundo tipo de cáncer de sangre más frecuente en el mundo, según estadísticas de la OMS. Comienza en un determinado tipo de células —llamadas células plasmáticas— que se encuentran en la médula ósea y que, por alteraciones genéticas, sufren mutaciones que las llevan a reproducirse sin morir, abunda García. La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) de la OMS es contundente: un paciente con mieloma múltiple sin tratamiento tiene una esperanza de vida de menos de un año. Las consecuencias pueden ser muy graves, desde insuficiencia renal que requiera de hemodiálisis hasta fracturas constantes, dolor insoportable de huesos o estado de postración por problemas óseos. Además, su detección oportuna permite alargar la vida del paciente hasta por 10 años."Aunque parece un cáncer raro que representa el 1% de todos los tipos de cáncer, si tomamos en cuenta que afecta a 2.500 mexicanos cada año, no es un cáncer ni tan raro ni tan despreciable", concluye García.

