AMLO se compromete a desarrollar tecnología para utilizar el litio

A menudo utilizado para fabricar baterías recargables para todo tipo de dispositivos móviles, el litio se ha convertido en “el oro blanco” del mundo. Sin embargo, para extraerlo y explotarlo correctamente se requiere de una tecnología que, hasta el momento, no posee México, el décimo país con la mayor cantidad de yacimientos de litio en el planeta.Así lo reconoció el presidente mexicano López Obrador tras celebrar la decisión de que el litio fuera propiedad única y exclusivamente de la nación. "Es como cuando ocurrió la Expropiación Petrolera. Nos condenaron las empresas extranjeras, diciendo que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera, que los íbamos a ir a buscar porque no teníamos la tecnología. Pero los técnicos mexicanos sacaron adelante a Pemex", agregó López Obrador.También señaló que el Gobierno de México revisará los contratos que se han otorgado en el pasado a compañías de otros países para la extracción del litio, y mencionó uno en particular con China."Hubo un contrato que se transfirió, se vendió en Sonora, un contrato que estaba en manos de una empresa inglesa y pasó a manos de una empresa china. Entonces hubo ahí solicitud de información [de parte de las autoridades] de por qué se había entregado esa autorización”, explicó el presidente mexicano."Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para el litio. Se tiene que ver si se cumplió los procedimientos", informó.

