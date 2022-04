https://mundo.sputniknews.com/20220418/develaciones-un-recorrido-por-el-sentir-de-la-tragedia-del-conflicto-armado-colombiano-1124535567.html

'Develaciones', un recorrido por el sentir de la tragedia del conflicto armado colombiano

La Comisi贸n de la Verdad, creada en 2016 tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas guerrillas de las FARC, entregar谩 su informe final el pr贸ximo 28 de junio. Este documento recoger谩 las voces de v铆ctimas y victimarios para as铆 esclarecer lo sucedido durante m谩s de 50 a帽os de conflicto. Sin embargo, con antelaci贸n, naci贸 la idea de que el arte fuera el camino para mostrar un poco de la labor que se ha hecho a lo largo del pa铆s.Para eso, la Comisi贸n busc贸 a Iv谩n Benavides, Nube Sandoval y Bernardo Rey 鈥攅stos dos 煤ltimos, fundadores del Centro de Investigaciones Teatrales-Cenit鈥, quienes se encargaron de materializar la idea, de darle forma y de buscar a las gentes para su puesta en escena, para que Develaciones, un canto a los cuatro vientos, se hiciera realidad.La m煤sica de las metralletasEste es un recorrido por Colombia. Pero no desde Punta Gallinas a la boca de la quebrada San Antonio (de norte a sur), tampoco desde la Piedra del Cocuy hasta el Cabo Manglares (oriente a occidente). Este es un recorrido a trav茅s de sus tragedias, sus dolores y sus indiferencias. Porque las adversidades y lo sufrido tambi茅n permiten conocer a un pa铆s e ir hasta sus adentros. El trayecto va sobre un r铆o de verdades, de caudal incontrolable, y que durante 16 actos demuestra la dignidad de quienes han sufrido por el conflicto armado, de quienes a pesar de todo le siguen apostando a la paz.La primera parada va al ritmo de los tambores, sonidos que hacen vibrar a los espectadores. Un pueblo, una guerra, un mismo miedo. La m煤sica evoca las metralletas, a la vez los gritos de los despavoridos. Al final la percusi贸n se apaga como la vida de todos, bueno menos de uno. Un sobreviviente, una sola masacre. Luego viene el 茅xodo, algo c铆clico durante tantos a帽os y la necesidad de buscar un nuevo hogar, pues el propio ya no es propio, es de muchos y a la vez de nadie.La 煤nica escena que tiene di谩logos impacta, pues un grupo de hombres y mujeres cargan un tabl贸n enorme de madera. Sobre ellos, una mesa y un banquete, una docena de personas que hablan de la realidad del pa铆s. Y un presidente justifica su actuar, revictimiza y se muestra indiferente. Y de manera desalmada, entre poderosos, se establecen alianzas, se hacen pactos de silencio y se culpa al pueblo por lo sucedido, a un pueblo que mira desde abajo y que con sus hombros lleva el paso de unos pocos, de la clase dirigente.El hilo conductor desemboca en las ciudades y en la resistencia de los j贸venes, que bailando expresan su inconformidad y rechazan decisiones arbitrarias. Coreograf铆as modernas que dan paso a lo ancestral y a las flautas y bastones de la guardia ind铆gena, que durante cientos de a帽os ha procurado proteger a los suyos de los males ajenos. Seguido, la muerte vuelve y ronda. Un grupo de madres escarba y escarba para encontrar prendas de vestir conocidas, para desenterrar a sus hijos, hijos que se fueron en busca de un trabajo y que nunca volvieron. Que m谩s adelante fueron presentados como bajas en combate.Hay un silencio sepulcral. El p煤blico se siente parte de la tragedia, y de cuando en cuando suelta una ovaci贸n a manera de respaldo y de respeto por quienes est谩n en el escenario contando su historia sin pronunciar una sola palabra, una historia que al final de cuentas es de todos.El relato 鈥攑orque al fin de cuentas es un relato鈥 contin煤a con el tiempo y lo irreconocible que se hace cuando se est谩 privado de la libertad, y con la vulnerabilidad de los ni帽os y ni帽as en las zonas m谩s remotas de Colombia. Peque帽os obligados que terminan en la guerra y siguen el comp谩s de las armas para salvar sus vidas.La 煤ltima escala es el perd贸n entendido como el volver a comenzar. Un 谩rbol que es regado y que crece de nuevo, y la satisfacci贸n de haber luchado y de seguir haci茅ndolo a pesar de todo. Las met谩foras generan un duelo colectivo y una algarab铆a de solidaridad. La obra, que m谩s bien es la puesta en escena de nuestra realidad, termina con aplausos y con el mensaje de que vivir tambi茅n es actuar.El preludio al informe de la Comisi贸n de la VerdadEl colectivo de las Madres de los Falsos Positivos (Mafapo), la Corporaci贸n J贸venes Creadores del Choc贸, la Fundaci贸n Sa眉yee鈥檖ia Wayuu, la Guardia Nacional Ind铆gena, Sankofa Danzafro, Tambores del Cabildo, Tonada y Krum Colombia son las organizaciones que hicieron parte de la obra.Un total de 102 personas en escena recapitulan los falsos positivos, el reclutamiento de menores de edad, el secuestro y la desaparici贸n, cr铆menes que llegan a las tablas a manera de baile, canto y videoarte. Y todo a trav茅s de met谩foras, nada de obviedades, s铆 claridades. Una realizaci贸n del resultado de tres cabezas tratando de crear un hilo narrativo desgarrador y que ha servido como ruta para que la Comisi贸n construya su relato final.En otras palabras, una forma diferente de dar a conocer una labor, alejada de los textos acad茅micos, de los foros y conversatorios. Algo m谩s 铆ntimo, m谩s conmovedor. Por eso, durante los d铆as que estuvo la obra en el Teatro Julio Mario Santodomingo, al norte de Bogot谩, la sala estuvo llena, en la mayor铆a de presentaciones.La funci贸n del s谩bado 16 de abril, en horas de la tarde (hubo dos actuaciones por d铆a), tuvo al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisi贸n, dando las gracias no solo a quienes actuaron, sino a la gente que le apuesta a la reconciliaci贸n como el mejor camino para la paz.Por ahora, y debido a la gran acogida, la presentaci贸n ser谩 un documental que se exhibir谩 en diferentes partes de Colombia, con muestras gratuitas en Quibd贸 (Choc贸) y Buenaventura (Valle del Cauca, al occidente del pa铆s) en pantallas p煤blicas gigantes. El objetivo es llevar lo construido a las regiones que vivieron en el conflicto, para que el lenguaje sea uno solo en un pa铆s en el que las culturas son tan diversas as铆 como sus tragedias. En palabras de la comisi贸n, "hacer visible lo invisible".

