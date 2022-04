https://mundo.sputniknews.com/20220404/que-pasara-con-las-flores-que-colombia-exporta-a-rusia-1123995548.html

¿Qué pasará con las flores que Colombia exporta a Rusia?

¿Qué pasará con las flores que Colombia exporta a Rusia?

Sputnik habló con el presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Augusto Solano, para tener un panorama más claro de la... 04.04.2022, Sputnik Mundo

La agenda de Augusto Solano es apretada, más bien frenética. Frenética por las reuniones, los viajes, los compromisos. Es la responsabilidad que se tiene al ser el presidente de Asocolflores, entidad —como lo dice su página web— creada en 1973 para promover y fortalecer la competitividad de la floricultura colombiana, producción que ha venido creciendo en los últimos años. En sus hombros recae la responsabilidad de buscar opciones, de lograr consensos y de liderar un gremio importante para la economía nacional.Para tener una idea de lo importante de este sector solo basta con decir que en 2021, a pesar de la pandemia, el país logró exportaciones de flores por 1.544 millones de dólares, cifra más alta de la historia según Forbes (alrededor de 266,5 de kilogramos netos). Lo anterior ratifica a Colombia como uno de los grandes en este mercado, solo por detrás de los Países Bajos.Sin embargo, en estos últimos meses, Solano ha tenido una gran preocupación derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, situación que afecta a la exportación de flores. Sputnik habló con él para entender un poco más las afectaciones que hay debido a la crisis que se vive al otro lado del mundo.—La primera pregunta va encaminada al contexto: ¿qué tipo de flores le vende Colombia a Rusia?—Usualmente rosas prémium. Le decimos prémium por el tamaño del tallo, que puede ser de 70 centímetros o más, y de cabezas grandes. Son flores muy específicas. Y al ser de estas características, los floricultores que se encargan de producirlas deben especializarse en esa variedad y tener toda la infraestructura para cultivarlas.—¿Cuáles son las fechas importantes de exportación?Hay tres: el día de la mujer, que es el 8 de marzo. Creo que es la fecha más importante porque regalan rosas por montones. Después viene el 9 de mayo, que es el Día de la Victoria, en el que se le rinde homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que derrotaron al régimen nazi. Es muy lindo porque hay desfiles y las gentes les dan rosas como agradecimiento. Y luego, el 1 de septiembre, el Día del Conocimiento que es cuando los niños regresan a clases y por tradición le llevan flores a sus maestras.—Más allá de esas fechas, Rusia siempre ha tenido una gran cultura de las flores…Claro. Si usted va al metro de Moscú, encuentra venta de flores a toda hora. Incluso se mantiene una tradición, que en Colombia se fue apagando, y es la de llevar una ofrenda cuando alguien lo invita a comer a su casa. Es un mercado importante.—Ya entrando en materia, ¿qué porcentaje de las flores que produce Colombia se van para Rusia?Del total se está yendo el 2%. No es muy alto, sí, pero si se hace un análisis más profundo y se mira hacia las fincas especializadas en la producción para ese mercado, estamos hablando del 30%, un porcentaje muy alto.—¿Qué tan complicado es ubicar estas flores prémium en otros países?Mucho, pues no es sencillo ubicar un nicho similar. Primero, porque no pagan las flores de la misma manera y, segundo, porque no se concuerda con las fechas conmemorativas. Rusia tiene celebraciones específicas que no coinciden con el resto de Europa, Súmele que ahora, por el conflicto con Ucrania, hay una inflación alta. Es un desafío ver cómo se buscan opciones para no tener pérdidas.—¿Cuántos productores especializados para el mercado ruso hay en Colombia?Diría que alrededor de 20, prioritariamente ubicados en la sabana de Bogotá, donde por las condiciones climáticas se da más fácil ese tipo de rosa. En Antioquia [noroccidente del país] hay unos pocos.—¿Qué le han dicho estos productores?El tema es preocupante. Cuando el conflicto comenzó se estaban haciendo los despachos para el Día de la Mujer. Afortunadamente alcanzaron a llegar. Usualmente, con este mercado, se pide pago adelantado, pero esto no se ha podido mantener, entonces la cartera de los floricultores está teniendo dificultades. Además, hay una devaluación considerable del rublo y el sistema bancario está quieto por las sanciones [a Rusia].—¿Colombia también le vende a Ucrania?Sí. Esta semana me contaba un floricultor que habló con dos de sus compradores y que estaban en el metro resguardándose de los bombardeos. Pero también me dijo algo que es curioso y es que unos días después del diálogo le pusieron un pedido. Las flores no están llegando de manera directa, es decir, vía aérea, pero sí por tierra, desde otros países.—En términos monetarios, ¿cuál es la pérdida para los floricultores colombianos?Es difícil sacar un total en estos momentos, pero calculo que, si el conflicto se mantiene, estaríamos hablando de cerca de 35 millones de dólares. Repito, en el gran total no parece ser algo considerable, pero si vamos al detalle y nos enfocamos en quienes dedican su trabajo solo a ese mercado, es una cifra importante, no como otros países.—¿Qué países?Por ejemplo Ecuador, que le vende a Rusia alrededor de 300 millones de dólares en flores. Eso puede tener efectos en los mercados latinoamericanos.

