https://mundo.sputniknews.com/20220413/un-desafio-para-rusia-y-el-mundo-multipolar-resistir-el-embate-de-eeuu-1124363469.html

Un desafío para Rusia y el mundo multipolar: resistir el embate de EEUU

Un desafío para Rusia y el mundo multipolar: resistir el embate de EEUU

La operación militar especial que lleva a cabo Rusia en Ucrania está acelerando la consolidación de un nuevo orden mundial que lleva alrededor de 15 años... 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T19:50+0000

2022-04-13T19:50+0000

2022-04-13T19:50+0000

internacional

venezuela

joe biden

sudáfrica

brasil

china

otan

fondo monetario internacional (fmi)

organización mundial del comercio (omc)

jesús faría

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1124359168_0:0:1321:744_1920x0_80_0_0_7bd885ed50aeab9de62710aa83110241.jpg

La consolidación del proceso dependerá de que se cohesionen las nuevas potencias mundiales, como Rusia, China, la India y otros países sin ceder al chantaje de los poderes que están siendo desplazados, estimó en entrevista con Sputnik el integrante de la Asamblea Nacional de Venezuela.Entre otros países involucrados en este proceso de consolidación de un nuevo orden mundial figuran Irán, la propia Venezuela, Cuba y México, enumeró, quienes deben buscar ampliar sus diálogos y rutas políticas."La diplomacia y todos los mecanismos de coacción del imperialismo norteamericano se han desplegado al máximo en ocasión de este conflicto en Ucrania para tratar de aislar a Rusia, para tratar de castigar a Rusia y para tratar de fracturar esa alianza o esa estructura económica, política que surge en el planeta, alternativa a la hegemonía de los Estados Unidos", estimó y calificó el proceso como una prueba de fuego.Reacomodos progresistas ante la decadenciaEn procesos de crisis y decadencia surgen siempre tendencias muy claras en emplear la violencia contra las naciones que desafían a los poderes establecidos, consideró el parlamentario venezolano, en este caso la Unión Europea y Estados Unidos.La dominación política, además, siempre conduce a la explotación económica, por lo que las fuerzas progresistas deben estar preparadas para detener sus pretensiones bélicas, políticas y económicas, evaluó Faría."Tratarán de adoptar un conjunto de estrategias que logre quebrantar, resquebrajar la articulación que está surgiendo entre las nuevas naciones que han mostrado un desarrollo muy importante en los últimos años", señaló en referencia al bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, identificado como BRICS.Mecanismos como las sanciones no sólo ilegales sino criminales que impone Washington a países como Venezuela e Irán, estimó el legislador, buscan quebrantar el fortalecimiento de estos enlaces alternativos.El principal desafío de Rusia ante la situación es resistir el embate del imperialismo estadounidense y de la OTAN, que apuntan esencialmente a la destrucción del país euroasiático como potencia internacional, valoró Faría."Y para ello vienen desplegando un conjunto de sanciones brutales, salvajes, contra la Federación de Rusia y contra todo el pueblo de Rusia", estimó.Estas sanciones no sólo buscan perturbar la economía sino también entorpecer sus bases científicas, técnicas, financieras y materiales para sobrellevar su situación y determinar su interés como nación.Uno de los objetivos de las sanciones, valoró, es generar disgusto social y estallidos contra la administración del Kremlin."Impedir que las sanciones bloqueen el desarrollo económico que se venía exhibiendo" es uno de los principales desafíos de Moscú ante la situación, agregó el venezolano."Algún país o algún grupo de países tiene que ponerse al frente de este proceso, tiene que tomar una iniciativa histórica y esto claramente le ha correspondido a Rusia en los actuales momentos", agregó.El acompañamiento de China, consideró Faría, también ha sido esencial en este proceso de consolidación de un nuevo acomodo político mundial.Hacer irreversible el nuevo orden mundialUn elemento esencial para hacer irreversible este nuevo orden mundial son las instituciones, pues las surgidas de la Segunda Guerra Mundial son utilizadas al capricho de Estados Unidos, valoró Faría.El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio son instrumentadas por Washington a su antojo, por lo que los países del BRICS deben impulsar una nueva plataforma multinacional de operatividad financiera y económica, que apuntale la cooperación y el respeto a las soberanías.El mundo debe desarrollar alianzas militares que sean capaces de contrapesar el programa político de la Alianza Atlantista, insistió.Además, acerca del desempeño multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el legislador venezolano estimó necesaria la articulación de mecanismos de consulta y desarrollo con la participación de países más pequeños."Debe existir un mecanismo político también donde se ventilen estas situaciones y donde se articulen estrategias para frenar estas agresiones y, por supuesto, donde se establezcan espacios para el diseño de estrategias de un nuevo mundo", valoró."Donde existan equilibrios, donde se condenen las guerras de invasión, donde se condene la violación a la soberanía de las naciones, donde se condenen y se excluyan las injerencias de las grandes potencias en las naciones más pequeñas, como acostumbra hacer siempre Estados Unidos o el Gobierno de Estados Unidos", matizó Faría.Sanciones, una estrategia recurrenteLos procesos de emancipación del panorama internacional son amenazados de manera recurrente por la Casa Blanca mediante sus sanciones económicas, acusó el legislador sudamericano.En Venezuela las sanciones han amenazado la revolución bolivariana, que sin embargo ha logrado consolidar su aparato productivo, aseveró Faría.Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una comisión a Venezuela, lo que expresa la derrota estrepitosa de la política de la Casa Blanca en el país sudamericano, consideró el legislador.En Rusia se busca aplicar la misma lógica sancionatoria como política de estrangulamiento, denunció."Es una guerra que se desarrolla ya no por los vehículos y por las vías militares, sino por las vías económicas y que muchas veces traen trastornos muy superiores y consecuencias mucho más graves que la guerra convencional", declaró.Sin embargo, Faría aseveró que Rusia alcanzará una victoria política, militar y económica ante la situación."Rusia estará en mejores condiciones para el desarrollo de una economía, mucho menos vulnerable y sobre todo mucho menos diversificada", consideró, capaz de independencia ante el panorama extranjero."Y eso, por supuesto, será una condición muy favorable para el surgimiento de un mundo multipolar, podemos decir sin temor a equivocarnos que en la medida que Rusia se fortalezca, en esa misma medida avanzará el proyecto del nuevo orden mundial multipolar en el planeta", proyectó.Consecuencias en boomerang de las restricciones económicasLa economía rusa ha logrado establecerse y remontar las condiciones del rublo pese a las más de 5.000 sanciones en su contra, valoró el venezolano y calificó de irresponsable y aventurera la aplicación de estas medidas, con trastornos tremendos a nivel internacional."Uno de ellos es la inflación, la inflación en los Estados Unidos, por ejemplo, es la mayor de los últios 40 años, y en un escenario electoral eso va a traer un costo político inmenso a los demócratas de Biden, lo mismo está ocurriendo en la Unión Europea, donde se está midiendo la mayor inflación desde que esta variable está siendo registrada en la zona del euro", subrayó.En tanto al impacto de las sanciones en el mercado mundial de alimentos, Naciones Unidas ya advierte una situación de hambruna internacional, consecuencia de las decisiones de Washington, que no está haciendo nada para frenar sus afectaciones dramáticas, calificó el legislador venezolano.La recesión amenaza a Estados Unidos y Europa, junto con el planeta entero, lamentó, de manera que sus políticas económicas los están lesionando a ellos mismos."Esto va a sensibilizar a la opinión pública mundial en relación a los métodos irracionales, inhumanos, a los métodos absolutamente irracionales que aplica el gobierno norteamericano para castigar, de acuerdo a su muy particular lógica de potencia unipolar, a toda aquella nación que se rebele a su dictado o que luche por el surgimiento de una forma nueva, distinta, humana, solidaria y basada en la cooperación, entendimiento y respeto, de las relaciones internacionales", concluyó Faría.

https://mundo.sputniknews.com/20220331/asi-es-el-contramodelo-que-esta-surgiendo-ante-la-caida-de-la-globalizacion-segun-jalife-rahme-1123798721.html

https://mundo.sputniknews.com/20220330/desglobalizacion-la-receta-para-evitar-la-crisis-alimentaria-a-raiz-del-conflicto-en-ucrania-1123755271.html

https://mundo.sputniknews.com/20220412/las-medidas-diplomaticas-antirrusas-en-cifras-1124307965.html

https://mundo.sputniknews.com/20220407/precipitada-y-desafortunada-la-decision-de-aislar-a-rusia-de-la-mesa-de-ddhh-de-la-onu-1124150932.html

https://mundo.sputniknews.com/20220409/el-pib-de-venezuela-podria-crecer-hasta-un-20-por-el-aumento-del-precio-del-petroleo-1124197891.html

https://mundo.sputniknews.com/20220216/ministro-ruso-rusia-podra-defender-su-economia-en-caso-de-nuevas-sanciones-en-su-contra-1121747717.html

https://mundo.sputniknews.com/20220412/la-inflacion-de-eeuu-toca-nuevo-maximo-de-40-anos-con-un-alza-interanual-a-marzo-de-85-1124301967.html

venezuela

sudáfrica

brasil

china

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

venezuela, joe biden, sudáfrica, brasil, china, otan, fondo monetario internacional (fmi), organización mundial del comercio (omc), jesús faría, casa blanca, kremlin, rusia, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, brics, eeuu, onu, 💬 entrevistas