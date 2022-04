https://mundo.sputniknews.com/20220402/como-la-postura-neutral-de-los-paises-miembros-brics-hacia-rusia-fortalece-al-bloque-1123933896.html

¿Cómo la postura neutral de los países miembros BRICS hacia Rusia fortalece al bloque?

¿Cómo la postura neutral de los países miembros BRICS hacia Rusia fortalece al bloque?

Kiev y Occidente esperaban que la operación especial rusa de desmilitarización y desnazificiación de Ucrania fuera condenada y llevase al aislamiento a Rusia... 02.04.2022, Sputnik Mundo

Tras la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Brasil, India, China y Sudáfrica resistieron la presión para imponer sanciones contra Moscú, manteniendo así una posición neutral en el aspecto diplomático.Según Paulo Velasco, profesor de política internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), esta posición apunta a una lógica coordinada entre los países y cita como ejemplo el año 2014 que fue marcado con la reunificación de Crimea a Rusia, cuando los países también se abstuvieron de imponer sanciones contra Moscú."El indicio político de los países BRICS es que no se someten, o no convergen, o no están de acuerdo con las dinámicas que imponen los llamados países occidentales", evaluó.Velasco sugiere que esto se debe a que la interpretación que los BRICS hacen del propio conflicto es una interpretación diferente –sobre todo en el sentido de la autonomía, de la defensa de sus propios intereses– que se muestra más multipolar.Sin embargo, esto no significa que se trate de una postura sumisa por parte del bloque, según Velasco.En percepción del analista, Brasil no dejó de demostrar su desacuerdo en varios puntos, señalando una falta de equilibrio por parte de las resoluciones, pero mantuvo una postura de distanciamiento del propio conflicto sin tomar partido por ninguno de los bandos para que haya un equilibrio. Además, Velasco considera que esto demuestra una actitud muy tradicional de Brasil en el campo de las relaciones internacionales.Según él, en la diplomacia brasileña existe un entendimiento de que la presión excesiva sobre un Estado tiende solo a su creciente aislamiento, sin presentar resultados concretos más que la animosidad. En otras palabras, cuanto más aislado esté ese Estado, menos inclinado estará a aceptar una solución negociada o cualquier tipo de entendimiento conjunto y coordinado en favor de la paz.La defensa de los intereses soberanos de cada país del bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica también involucra al tema económico. Ejemplo de ello es el hecho de que el nuevo Banco de Desarrollo BRICS aprobó recientemente dos proyectos en América Latina por un valor total de 140 millones de dólares, acto que muestra el fortalecimiento de los lazos entre los cinco países.

