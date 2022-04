https://mundo.sputniknews.com/20220412/retiran-765000-vacunas-de-moderna-fabricadas-en-espana-por-la-presencia-de-un-mosquito-1124314851.html

Retiran 765.000 vacunas de Moderna fabricadas en España por la presencia de un mosquito

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó la retirada de un lote de casi 765.000 vacunas contra el COVID-19... 12.04.2022, Sputnik Mundo

La AEMPS informó de "la retirada preventiva de un único lote de la vacuna frente a la COVID-19 SPIKEVAX" debido a "la detección de la presencia de un cuerpo extraño en un vial" en un centro de vacunación de la ciudad de Málaga.Las autoridades de Noruega, por su parte, indicaron en un comunicado que las conclusiones preliminares de Moderna indican que "se trata de un pequeño mosquito que apareció en un vial durante la producción" en España.En total, del 13 al 14 de enero se distribuyeron por toda Europa 764.900 dosis de este lote, en Noruega, Sueca, España, Portugal y Polonia.Según la AEMPS, tras ser identificado en el centro de vacunación de Málaga, el vial afectado "fue segregado y no se administró a ningún paciente".Además, los datos disponibles permitieron concluir que "no existe riesgo" para los pacientes que recibieron dosis del lote retirado.Esta medida se adoptó de manera preventiva, ya que solo se detectó una incidencia en todo el lote, y las autoridades españolas del medicamento aseguran que "no es esperable que haya más unidades afectadas".Moderna está llevando a cabo investigaciones para determinar la causa del problema y evitar que se vuelva a producir, mientras que la AEMPS realizó inspecciones en la planta de fabricación en España para verificar que las medidas de control son las adecuadas."A pesar de estas precauciones y de su baja frecuencia, estos hechos pueden suceder dado el altísimo número de dosis fabricadas", recordó la agencia española.Por su parte, la farmacéutica española Rovi, encargada de la planta donde se producen las vacunas, confirmó que el vial fue devuelto para evaluación e investigación forense y que hasta la fecha "no se identificaron problemas de seguridad o eficacia" en la producción.

