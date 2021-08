https://mundo.sputniknews.com/20210826/las-vacunas-de-moderna-fabricadas-en-espana-y-bajo-sospecha-solo-se-distribuyeron-en-japon-1115417831.html

Las vacunas de Moderna fabricadas en España y bajo sospecha solo se distribuyeron en Japón

Las vacunas de Moderna fabricadas en España y bajo sospecha solo se distribuyeron en Japón

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Los lotes de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 que fueron fabricados en España, y que se encuentran bajo investigación por la... 26.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-26T13:36+0000

2021-08-26T13:36+0000

2021-08-26T13:39+0000

españa

japón

vacunación

coronavirus

vacuna

covid-19

pandemia de coronavirus

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1101945171_0:133:3405:2048_1920x0_80_0_0_1fd76b08fd84498ade421575a574f5a5.jpg

"Todos los datos disponibles indican que no habría otros lotes afectados, es decir, no se ha distribuido a ningún otro país, incluida España", señalaron desde la Sanidad española.Las mismas fuentes informaron que Takeda, el laboratorio farmacéutico titular en Japón de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna, decidió suspender la utilización de tres lotes (3004667, 3004734 y 3004956), después de que Moderna recibiera varias reclamaciones por la presencia de impurezas (partículas) en las dosis.Los tres lotes se fabricaron en España por laboratorios Rovi, desde cuya sede no quisieron hacer declaraciones a las preguntas de Sputnik en esta jornada.La cotización de las acciones de Rovi en la bolsa de Madrid acumuló pérdidas del 10%.Desde el Ministerio de Sanidad español informaron asimismo que "en este momento, tanto las autoridades japonesas como las españolas están evaluando el riesgo de la presencia de estas partículas y en función de estos análisis se tomarán las medidas necesarias", señalaron.Según publicaron los medios españoles, citando a la agencia japonesa Kyodo News, las dosis retiradas serían 1,63 millones.

https://mundo.sputniknews.com/20210814/espana-los-que-ganaron-mucho-dinero-con-la-pandemia-1115078858.html

Mauricio Arriagada Las oscuritas se las mandamos a los japonecitos..¿Ya.? 0

1

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japón, vacunación, coronavirus, vacuna, covid-19, pandemia de coronavirus, moderna