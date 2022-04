https://mundo.sputniknews.com/20220408/eeuu-recula-y-busca-hacer-las-paces-despues-de-sus-amenazas-por-la-reforma-de-amlo-1124193328.html

EEUU recula y busca hacer las paces después de sus amenazas por la reforma de AMLO

EEUU recula y busca hacer las paces después de sus amenazas por la reforma de AMLO

La relación de México y Estados Unidos es para siempre, aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en medio de la polémica por el aval que... 08.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-08T19:11+0000

2022-04-08T19:11+0000

2022-04-08T19:11+0000

américa latina

méxico

ken salazar

eeuu

andrés manuel lópez obrador

política

comisión federal de electricidad (cfe)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1118079620_0:102:2853:1707_1920x0_80_0_0_9ab33b15133b8eb57b0be29ec8ed0d78.jpg

"Solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México, entonces vamos por un muy buen camino", declaró Salazar al concluir la segunda visita que realiza a Palacio Nacional, en una semana.Si bien no se precisó cuál fue el motivo de su visita, ésta ocurre en medio de un fuerte debate en torno a la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, y la cual, según Estados Unidos, violaría los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).Tras darse a conocer el aval de la SCJN a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fortalece las atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Salazar emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que su país "respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos", pero advirtió que la decisión del máximo tribunal "probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión".Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina del 8 de abril, calificó la decisión de la SCJN como "histórica y patriota", y aseguró que no vulnera ningún capítulo del T-MEC.Ante las amenazas de llevar las inconformidades de EEUU ante tribunales internacionales, López Obrador advirtió que respeta el derecho al disenso, pero ellos también responderán por esta vía para defender la reforma energética.Cabe señalar que el mandatario mexicano no se encontraba en la capital del país durante la visita de Ken Salazar a Palacio Nacional, ya que partió hacia San Blas, en Nayarit, al concluir su conferencia matutina.

https://mundo.sputniknews.com/20220408/amlo-define-como-patriota-e-historica-la-decision-de-la-corte-de-avalar-su-ley-electrica-1124175848.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, ken salazar, eeuu, andrés manuel lópez obrador, política, comisión federal de electricidad (cfe)