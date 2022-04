PRI llama a sus legisladores a votar en contra de la reforma eléctrica de AMLO

https://mundo.sputniknews.com/20220410/pri-llama-a-sus-legisladores-a-votar-en-contra-de-la-reforma-electrica-de-amlo-1124236841.html

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) instruyó a sus legisladores federales a votar en contra de la reforma eléctrica que... 10.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-10T21:40+0000

2022-04-10T21:40+0000

2022-04-10T21:40+0000

américa latina

méxico

partido revolucionario institucional (pri)

política

reforma eléctrica de amlo

andrés manuel lópez obrador

Tras varios meses de no adoptar una postura clara, el PRI por fin dejó claro que no está de acuerdo con la iniciativa de reforma constitucional a la Ley de la Industria Eléctrica, con la cual se espera que el Estado tome el 54% del control del mercado de la generación de electricidad en México. El PRI calificó la iniciativa de "regresiva" porque encarecerá los costos de la energía eléctrica para el consumidor final y afectará el medio ambiente debido a que los cambios propuestos por la Administración de López Obrador no contemplan una eficaz transición a las energías limpias, tal como lo demanda la tendencia internacional. "No vamos a aprobar una reforma que produzca energía costosa, que atente contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente", expresó Alejandro Moreno, líder nacional de este partido. Sus palabras se producen luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los diputados de la oposición —principalmente del PRI— a no traicionar a la patria ni doblegarse ante los intereses del sector privado nacional e internacional, que en constantes ocasiones ha manifestado su desacuerdo con la reforma eléctrica. "Que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares, va a ser una vergüenza que se pongan de lado de las empresas extranjeras", dijo el presidente de México el 1 de abril. Para que sea una realidad, la reforma constitucional al sector energético propuesta por el Gobierno obradorista necesita ser aprobada por una mayoría calificada, es decir, ´por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, lo que equivale a 334 votos. Si esto se logra, la iniciativa pasará al Senado para su eventual aprobación.

méxico

