La camiseta con la que Maradona derrotó a Inglaterra, a subasta en Londres

La mítica camiseta azul de reserva que Diego Armando Maradona usó frente a los ingleses en el recordado encuentro por cuartos de final del Mundial de México en 1986 será subastada en Londres a partir del 20 de abril.La camiseta fue intercambiada entre el 10 argentino y el exmediocampista inglés Steve Hodge, quien conservó la histórica prenda durante 36 años.Maradona usó aquella camiseta azul —alternativa a la tradicional a bastones blancos y celestes—, manufacturada por la empresa francesa Le Coq Sportif en un partido que es recordado por dos de los hechos más memorables de la historia de las Copas del Mundo y de la historia del fútbol en general.'La mano de Dios', como es recordado el gol con la mano de Maradona sobre el portero inglés Peter Shilton para el 1-0 argentino, y el 'Gol del Siglo', en el que Maradona deja a cinco ingleses en el camino para convertir el mejor gol de la historia de los mundiales, inmortalizado en el relato del uruguayo Víctor Hugo Morales.Una recaudación millonariaA través de la subasta —que se realizará a través de internet—, se espera recaudar alrededor de cuatro millones de libras esterlinas (5,2 millones de dólares), cuyas ofertas comenzarán a ser recibidas a partir del 20 de abril.Hodge, propietario de la prenda desde aquel partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, sostuvo ante la prensa británica que la casaca guarda un "profundo significado cultural para el mundo del fútbol, la gente de Argentina y también la de Inglaterra".El inglés afirmó que intercambiaron camiseta con Maradona en los pasillos del Estadio Azteca una vez concluído el encuentro y que la tiene en su poder desde aquel entonces. La camiseta fue exhibida tan sólo una vez en 36 años, en una muestra en la ciudad de Manchester.La increíble historia de una camiseta únicaCon el paso del tiempo, algunos de los protagonistas del mítico encuentro han relatado el origen de aquella particular camiseta alternativa azul utilizada por el seleccionado argentino aquel 22 de junio de 1986.Cuenta la leyenda, que la Selección Argentina viajó a México con indumentaria alternativa a los tradicionales colores celeste y blanco que no satisfizo al entrenador argentino, por tratarse de un modelo de invierno, mucho más pesado que lo necesario para un partido en pleno verano mexicano.Carlos Salvador Bilardo, entrenador de aquella selección, envió una comitiva a comprar de urgencia réplicas falsas de la marca francesa que auspiciaba a la albiceleste al tradicional Mercado de Tepito de la capital mexicana para poder cumplir con la norma.La delegación argentina debió recurrir a un grupo de costureras que estuvieron hasta altas horas de la noche bordando los dorsales y el escudo de la AFA en cada camiseta. Argentina no volvió a usar la alternativa en ese torneo, por lo que aquella casaca no se repitió.Ese hecho convierte a la camiseta utilizada por Maradona en un objeto aún más exclusivo, dado que no hay una réplica igual a la utilizada que se pudiera prestar a falsificaciones.El episodio ha sido retratado por sus protagonistas en infinidad de programas televisivos con el correr de los años, como también de forma reciente en la serie de ficción Maradona: sueño bendito, de la plataforma estadounidense Amazon, o Bilardo, el doctor del fútbol, en HBO Max.

