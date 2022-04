https://mundo.sputniknews.com/20220405/rumbo-al-mundial-2022-brasil-arrolladora-italia-eliminada-rusia-descalificada-peru-al-repechaje-1124013813.html

Rumbo al Mundial 2022: Brasil arrollador, Italia eliminada, Rusia descalificada, Perú, al repechaje

Rumbo al Mundial 2022: Brasil arrollador, Italia eliminada, Rusia descalificada, Perú, al repechaje

Ha llegado a su fin la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que empezó el 24 de marzo de 2021 y finalizó el 29 de marzo de 2022, marcada por un... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T11:45+0000

2022-04-05T11:45+0000

2022-04-05T11:46+0000

cuestión aparte

mundial de fútbol 2022 en catar

brasil

italia

rusia

descalificación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1124013759_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_35ef1694a4a899dc88c65fdc5640b01e.jpg

Rumbo al Mundial 2022: Brasil arrolladora, Italia eliminada, Rusia descalificada, Perú, al repechaje Rumbo al Mundial 2022: Brasil arrolladora, Italia eliminada, Rusia descalificada, Perú, al repechaje

Zona UEFAParticiparon 55 combinados nacionales que fueron divididos en diez grupos: cinco de seis equipos y cinco de cinco.Europa será representada en el Mundial 2022 por 13 selecciones, de las que 10 clasificaron directamente como ganadores de sus grupos respectivos: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Países bajos, Serbia, España y Suiza.Las tres plazas restantes fueron para los equipos que superaron la nueva fase eliminatoria en la que participaron los segundos clasificados de cada grupo y las dos primeras selecciones clasificadas de la UEFA Nations League que no quedaron entre los dos primeros en la fase de clasificación en la Zona UEFA.Un total de 12 equipos participantes de esta calsificatoria adicional fueron agrupados en tres'rutas' de 4 equipos cada una.Gracias a los play-off clasificó Portugal, capitaneado por CR7, que venció a Macedonia del Norte (2-0).Polonia ganó la 12ª plaza europea tras eliminar a Suecia (2-0).La última plaza para la zona UEFA esperará a su dueño hasta el verano europeo. Debido a la situación política en el territorio ucraniano, el partido Ucrania-Escocia fue postergado.Gales ya está esperando al ganador de este encuentro, después de que superó y eliminó a Austria (2-1).La inaudita descalificación de Rusia, que siendo segundo en su grupo tenía la oportunidad de clasificar si ganaba a Polonia en el partido de repesca, catapultó el equipo de Europa del este a la eliminatoria frenbte a Suecia y finalmente le dio a Polonia el pase a Catar.La descalificación de Rusia causó indignación en gran parte de la prensa especializada y en los hinchas del deporte rey en todos los rincones del planeta, toda vez que ellos, con razón consideran que los polacos recibieron un inmerecido regalo.Carlos Salinas, director de Líbero, el diario peruano deportivo más popular, en entrevista exclusiva para Radio Spútnik al comentar la descalificación de Rusia y sus clubes de todos los torneos internacionales señaló que La FIFA y la UEFA en su comunicado no mencionaron la situación de los rusos en Ucrania."¿Fue justa la medida tomada? ¿Era esta la mejor decisión? ¿Es este un mensaje de unidad y de paz? Desde nuestro punto de vista no lo es", apuntó el periodista peruano, quien indicó que "nadie está de acuerdo con un conflicto bélico, ni con la pérdida de vidas humanas, nadie quiere una guerra, pero está claro que el fútbol y el deporte no pueden pagar las consecuencias"."El trabajo y la planificación de todo el fútbol ruso se vino abajo con una determinación que no guarda equidad, si se compara con decisiones políticas de gobiernos de países que atentaron y atentan continuamente contra los derechos humanos, pero cuyas selecciones y clubes han seguido y siguen compitiendo con el aval de la UEFA y de la FIFA", denuncia Carlos Salinas.Otra gran sorpresa de la zona UEFA –ya de carácter puramente deportivo– fue el fracaso de Italia, actual campeona de Europa, que fue sorpresivamente eliminada en casa por el modesto combinado de Macedonia del Norte y por segunda vez consecutiva no participará en un Mundial.Zona CONMEBOLLa zona sudamericana, integrada por diez selecciones de las que las cuatro primera clasifican directamente, resultó la más disputada pues, hasta la última jornada mantuvo la intriga de quién ocuparía el quinto lugar, para a ir a la repesca.Los pretendientes eran Perú, Colombia y Chile, mientras Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya tenían asegurado el boleto mundialista, aún antes de la última fecha.Brasil se convirtió en una aplanadora y demostrando una superioridad técnica de juego y una contundencia goleadora ganó en 14 encuentros y empató solamente en tres. Le queda pendiente un partido contra Argentina por jugar. Por el momento ha acumulado el astronómico puntaje de 45 puntos, que significa un nuevo récord mundial.Argentina se recuperó del síndrome de clasificar a duras penas a los últimos mundiales y potenciado por la obtención de la Copa América 2021, siempre estuvo a la caza del Scratch, y terminó segundo, con 39 puntos acumulados por el momento. El estratega argentino Lionel Scaloni y su cuerpo técnico han sabido conformar un equipo alrededor del astro rosarino y tienen ante sí el reto de revalidarlo en Catar 2022.Uruguay se subió a una mecedora que puso en cierto momento en peligro su clasificación directa, pero de la mano de Diego Alonso -su nuevo entrenador- ganó sus últimos 4 encuentros, con lo que le bastó para asegurarse del tercer lugar, con 28 puntos.Ecuador, como en el anterior ciclo tuvo un buen inicio, luego soportó una etapa de picada, perdiendo puntos, pero esta vez, en la recta final supo mantener equilibrio en sus resultados y quedó cuarto, con 26 puntos.Perú nuevamente se convirtió en el animador en la fase final del torneo clasificatorio. Arrancó mal y se mantuvo como colista hasta comienzos de la Copa América 2021. Nuevamente el más antiguo torneo continental sirvió al combinado incaico como un centro de reoxigenación, y alcanzó esta vez el cuarto puesto.Después, demostrando un juego compacto y contundente, fue poco a poco saliendo del sótano de la tabla pre-mundialista, hasta alcanzar el ansiado quinto lugar, precisamente en la última jornada, cuando todo dependía de sí mismo.Para el 14 de junio está programado en Doha, la sede de la Copa del Mundo 2022, el encuentro por el último cupo mundialista, entre Perú y el ganador del partido de repesca Australia-Arabia Saudí.Zona CONCACAFLa tercera ronda de las Eliminatorias de CONCACAF se disputó entre 8 equipos, con cruces de ida y vuelta a 14 jornadas, ordenados en una tabla única. Los tres primeros avanzaron directamente a Catar: Canadá, Estados Unidos y México, mientras que Costa Rica se medirá con Nueva Zelanda en un encuentro de repesca a mediados de junio en Catar.Zona AfricanaEl panorama en las eliminatorias africanas resultó muy sencillo. En la decisiva tercera ronda hubo cinco cruces con partidos de ida y vuelta.Las cinco selecciones que se impusieron en cada play-off avanzaron a Catar: Ghana, Senegal, Marruecos, Camerún y Túnez.Zona AsiáticaLa AFC en su tercera ronda, consistió de dos grupos de cinco selecciones. Los dos primeros de cada zona avanzaron directamente al Mundial: Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudí, mas Catar (por ser el país organizador del MUndial).Australia y Emiratos Árabes Unidos disputarán el 7 de junio, en cancha neutral, el derecho al repechaje contra la selección peruana.El 1 de abril, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, la capital mundialista 2022, que a su vez acoge el 72º congreso de la FIFA, se celebró el sorteo de la fase de grupos de la 22ª versión de la Copa del Mundo de fútbol masculino.Teniendo como marco una impresionante ceremonia, con la participaciòn de personalidades futbolìsticas de talla internacional, quedaron formados los 8 grupos que del 21 de noviembre al 18 de diciembre disputarán el Mundial de Catar 2022:Grupo A: Catar, Países Bajos, Senegal, EcuadorGrupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irán, ganador del repechaje EuropeoGrupo C: Argentina, México, Polonia, Arabia SaudíGrupo D: Francia, Dinamarca, Túnez, ganador del repechaje entre Australia-EAU contra PerúGrupo E: España, Alemania, Japón, ganador del repechaje entre Nueva Zelanda-Costa RicaGrupo F: Bélgica, Croacia, Marruecos, CanadáGrupo G: Brasil, Suiza, Serbia, Camerún,Grupo H: Portugal, Uruguay, Corea del Sur, GhanaAsimismo, durante la ceremonia se anunció que el curioso y divertido personaje La'eeb ('jugador habilidoso', en árabe) será la mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

brasil

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lorenzo de Chosica

Lorenzo de Chosica

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lorenzo de Chosica

mundial de fútbol 2022 en catar, brasil, italia, rusia, descalificación, аудио