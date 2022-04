https://mundo.sputniknews.com/20220407/mexico-busca-un-pronto-acuerdo-a-crisis-ucrania-rusia-para-evitar-dano-global-1124104343.html

México busca un pronto acuerdo a crisis Ucrania-Rusia para evitar daño global

México busca un pronto acuerdo a crisis Ucrania-Rusia para evitar daño global

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La diplomacia de México busca que se llegue a un pronto acuerdo a la crisis Ucrania-Rusia para evitar que un eventual daño a nivel... 07.04.2022, Sputnik Mundo

El mensaje del jefe de la diplomacia mexicana, difundido a corresponsales por la cancillería, fue la respuesta a una pregunta que Ebrad se planteó responder ante los inversionistas reunidos en ese polo de la industria automotriz de exportación."¿Cuál es el impacto esperado de la crisis Ucrania-Rusia en la evolución de la economía en los próximos meses, qué se espera respecto a ese conflicto?", fue la interrogante abordada en el acto encabezado por el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, correligionario de Ebrard en el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional.La otra posibilidad que el canciller considera es que el conflicto se prolongue durante varios meses, hasta el otoño boreal (septiembre-noviembre 2022)."Si con este conflicto llegamos al otoño y sigue, además de enormes costos humanos, un sufrimiento muy grande que es lo que está generando esta guerra como todas las guerras, sí va a tener impactos mucho más profundos en la economía global y en el orden internacional", estima el encargado de la política exterior mexicana.México ha presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una iniciativa para garantizar un cese a las hostilidades en Ucrania y enviar ayuda para la población ucraniana desplazada y refugiada en países vecinos."Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que sea lo primero (un acuerdo pronto), pero obviamente nosotros no podemos determinar ese resultado, solo podemos contribuir a que sea el primero", puntualizó Ebrard.El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el 6 de abril las sanciones impuestas a Rusia y en el envío de armas a Ucrania, y expresó que la ONU no realizó bien su trabajo de propiciar el diálogo y la solución negociada para evitar el conflicto."Creo que la ONU no hizo bien su trabajo, tiene que buscarse el diálogo, más que nada, y buscarse una salida negociada. No se debió iniciar la guerra, se debió evitar", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.El presidente planteó dos interrogantes para exponer su postura: "¿Qué se gana después de que se inicia una guerra con sanciones o mandando armas? Nada. ¿Y los inocentes? Falló la política, pero todavía es tiempo para que se sienten (a negociar)", expresó.López Obrador anunció que el sábado 11 de abril enviará un vídeo grabado con un mensaje para un encuentro virtual con jefes de Estado organizado por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la Unión Europea y otras personalidades, para tratar el tema de Ucrania y la recaudación de ayuda humanitaria para la población civil."Nuestra postura es condenar la invasión, porque nosotros hemos padecido invasiones", españolas, francesas y estadounidenses, anticipó López Obrador.México ha presentado sus iniciativas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ocupa el asiento no permanente de América Latina y El Caribe.

