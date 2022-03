https://mundo.sputniknews.com/20220323/embajador-reitera-ante-los-diputados-mexicanos-rusia-no-empezo-esta-guerra-la-esta-terminando-1123483229.html

Embajador reitera ante los diputados mexicanos: "Rusia no empezó esta guerra, la está terminando"

El embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, aseguró que su país no está empezando una guerra con Ucrania, sino que la está terminando ya que varias de... 23.03.2022, Sputnik Mundo

Koronelli participó en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia convocada por diputados del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados.El diplomático ruso agradeció la "muestra de apoyo, de amistad, de solidaridad" que representa la instalación de dicho grupo, sobre todo en "días bastantes complicados" en los que enfrentan "una tremenda guerra mediática".Al respecto, Víktor Koronelli aseguró que la operación militar especial que inició el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el pasado 24 de febrero, tiene la intención de desnazificar Ucrania y apoyar a la población de Donbás, quien ha estado bajo acecho desde hace ocho años."Rusia no empezó esta guerra, la está terminando. La dura batalla de los habitantes de Donbás lleva ocho años", declaró Koronelli.El funcionario ruso aseguró que su Gobierno cuenta con evidencia suficiente para demostrar que la ideología neonazista se manifiesta en Ucrania y en las ejecuciones extrajudiciales en Donbás, desde al menos 2014.Como ejemplo, mencionó la masacre de Odessa, perpetrada por radicales nacionalistas el 2 de mayo de 2014, y el cual dejó un saldo de más de 40 civiles muertos y 250 heridos, sin detenidos.En este sentido, el embajador sostuvo que el ejército ucraniano utiliza a mujeres y niños como escudos humanos, mientras continúa atacando a la población de Donetsk.Por ello, externó su respeto a la población ucraniana, pero no a su Gobierno, al cual acusa de perpetrar un ataque sistemático contra la población de Donbás.Víktor Koronelli también criticó a Meta por censurar la información de las agencias RT y Sputnik, así como a YouTube, que bloqueó la señal en español de RT y los canales de Sputnik.Conflicto no afecta relación con MéxicoDurante su intervención, el embajador de Rusia agradeció el posicionamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del canciller Marcelo Ebrard, quienes rechazaron acatar las sanciones económicas impuestas por EEUU a Rusia y se negó a dar armamento a Ucrania.Koronelli aseguró que el conflicto con Ucrania no afectará la relación de Rusia con México, uno de sus socios más importantes en la región y cuyo intercambio comercial sumó 4.800 millones de dólares en 2021.Al terminar su participación, Víktor Koronelli firmó como visita distinguido de la Cámara de Diputados y agradeció la hospitalidad de los legisladores.En tanto, el diputado del PT y presidente del Grupo de Amistad México-Rusia, Alberto Anaya, previo a la firma del acta por el cual se oficializa la creación de dicho grupo, resaltó que México se caracteriza por mantener buenas relaciones con todos los países del mundo, incluso si se les llega a considerar parte del "eje del mal".Apenas el pasado 10 de marzo, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, también fue recibida por diputados mexicanos y pidió a los legisladores impulsar que México adopte las sanciones impuestas a Rusia.Entre las sanciones solicitadas por Dramaretska se encuentra la censura de los canales de Russia Today y Sputnik, a los que calificó como "herramientas de la propaganda y desinformación rusa".Postura del Gobierno de AMLOEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha condenado en repetidas ocasiones una operación militar en Ucrania; sin embargo, ha insistido en el estatus de neutralidad de su país frente el conflicto, ha rechazado la posibilidad de imponer sanciones contra Rusia así como de vetar a los medios estatales rusos presentes en México.

