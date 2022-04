https://mundo.sputniknews.com/20220406/el-presidente-de-mexico-rechaza-las-sanciones-contra-rusia-y-el-envio-de-armas-a-ucrania-1124075903.html

El presidente de México rechaza las sanciones contra Rusia y el envío de armas a Ucrania

El presidente de México rechaza las sanciones contra Rusia y el envío de armas a Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las sanciones impuestas a Rusia y en el envío de armas a Ucrania, y... 06.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-06T15:58+0000

2022-04-06T15:58+0000

2022-04-06T15:58+0000

américa latina

ucrania

rusia

sanciones

europa

onu

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1124076467_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_1a3893f8f6e6adc40fd83ea3f083f4f1.jpg

"Creo que la ONU no hizo bien su trabajo, tiene que buscarse el diálogo, más que nada, y buscarse una salida negociada. No se debió iniciar la guerra, se debió evitar. ¿Qué se gana después de que se inicia una guerra con sanciones o mandando armas? Nada. ¿Y los inocentes? Falló la política, pero todavía es tiempo para que se sienten [a negociar]", expresó el mandatario en conferencia de prensa. López Obrador anunció que fue invitado por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a un encuentro virtual con jefes de Estado, la Unión Europea y otras personalidades, para tratar el tema de Ucrania, el sábado 11 de abril.El jefe de Estado mexicano designó para participar en la teleconferencia al canciller, Marcelo Ebrard, y anunció que enviará un vídeo grabado, a solicitud del líder canadiense."Nuestra postura es condenar la invasión, porque nosotros hemos padecido invasiones, dos invasiones españolas, una que significó tres siglos de coloniaje y luego una especie de reconquista, intentada poco después", anticipó.Fundamento históricoEn un recuento histórico relató las dos invasiones francesas y dos estadounidenses sufridas por México en el siglo XIX, incluida "una que fue un gran zarpazo, la guerra del 1847, cuando nos quitaron la mitad del territorio, antes fue la separación de Texas", cuando ese estado fue anexado a EEUU.López Obrador recordó la "intervención militar [estadounidense] con el pretexto de una deuda, cuando nos declararon la guerra y nos invadieron, nos obligaron a firmar tratados para entregarles ocho estados y con Texas nueve, la mitad del territorio".En 1914 ocurrió la más reciente invasión de tropas de EEUU en el puerto de Veracruz (sureste), agregó.México presentó a la Asamblea General de la ONU una iniciativa para garantizar el cese de hostilidades y garantizar ayuda humanitaria a refugiados ucranianos, que se aprobó por 140 votos.López Obrador señaló que el sufrimiento de la gente debe ser la prioridad y llamó al diálogo "para "acordar la paz, que no haya víctimas de gente inocente y apoyar la ayuda humanitaria, pero no azuzar".Terminó anticipando que su discurso estará basado en los mandatos constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

https://mundo.sputniknews.com/20220105/marcelo-ebrard-el-colaborador-de-amlo-mejor-evaluado-entre-la-ciudadania-1120021756.html

https://mundo.sputniknews.com/20220302/armas-y-petroleo-los-verdaderos-intereses-de-eeuu-en-el-conflicto-en-ucrania-1122494503.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, rusia, sanciones, europa, onu, 📈 mercados y finanzas