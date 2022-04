https://mundo.sputniknews.com/20220407/las-redes-sociales-un-paraiso-de-libertad-creado-con-fines-militares-1124146803.html

Las redes sociales: ¿un paraíso de libertad creado con fines militares?

Las redes sociales: ¿un paraíso de libertad creado con fines militares?

Aunque a simple vista son plataformas destinadas al entretenimiento y la comunicación diaria, las redes sociales fueron creadas con propósitos muy específicos... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T21:15+0000

2022-04-07T21:15+0000

2022-04-07T21:15+0000

internacional

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

ucrania

otan

meta

facebook (red social)

seguridad

youtube

redes sociales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1093132475_0:157:1920:1237_1920x0_80_0_0_23234aea9addfe7a73c671fd7fb6ff0e.jpg

A todos nos ha pasado. Platicamos sobre opciones para pasarla bien en la noche y, de repente, al móvil llega la recomendación de algún bar o restaurante. Se sabe, ahora, que no es casualidad: el algoritmo de las redes sociales sólo está haciendo su trabajo. Hay, sin embargo, usos de las plataformas digitales que distan mucho de una noble sugerencia. Y es entonces cuando se entiende por qué estos espacios fueron concebidos como una arena de batalla más para los conflictos geopolíticos que ahora suceden en Ucrania. El discurso más común que se cuenta sobre el origen de las redes sociales es que éstas fueron la consecuencia de algunos emprendedores jóvenes que gritaron ¡Eureka! desde alguna habitación solitaria o un garage. Ese es, al menos, el gran mito que vende Silicon Valley en libros, documentales, películas y series televisivas. Mo Gawdat, exdirector de Google X, asegura que el emprendimiento es la nueva mitología contemporánea. ¿Sus héroes? Jeff Bezzos (Amazon), Marck Zuckerberg (Facebook, Meta), Elon Musk (Tesla y Space X), Steve Jobs (Apple), Jack Dorsey (Twitter)... "Admiramos a esa gente por los motivos equivocados. Les enseñamos a nuestros niños que lo más importante en la vida es tener éxito. Y la mejor manera de medir el éxito es a través del dinero y la fama. No es extraño que pongamos a todas esas personas en pedestales", dijo Gawdat en entrevista con la prensa mexicana en 2018. "Cuando empezamos a darnos cuenta de la verdadera historia, podemos entender por qué en esta época de pleno conflicto [las redes] están actuando para lo que fueron creadas: para poder dar testimonio de una manera funcional a los intereses de Estados Unidos", advierte Quiroga, quien considera que ha quedado descartada la idea de que las grandes tecnológicas se guían por principios de neutralidad política. Internet, el origen de todoLos orígenes del internet se remontan a 1969, en plena Guerra Fría, cuando el mundo era un ente bipolar dividido en dos grandes bloques ideológicos, políticos y económicos: el capitalismo y el comunismo. Hay una versión —que sí es certera y ha sido documentada— que cuenta que el internet se creó por un grupo de ingenieros marginales con vocación anarquista que deseaban construir un mundo más justo donde todos pudieran tener libre acceso al conocimiento, la cultura y la economía, según palabras del escritor cyberpunk Naief Yehya. Sin embargo, también es cierto que el desarrollo de este invento siempre estuvo vigilado por las más altas esferas de Washington.Lo anterior explica, en parte, por qué en estos momentos las redes sociales han bloqueado medios rusos de comunicación como Sputnik y Russia Today (RT), en tiempos en los que Kiev y Moscú se encuentran sumidos en un conflicto que es divulgado en el resto del mundo con un sesgo informativo claro, según han denunciado expertos y organismos internacionales y el propio Gobierno de Rusia. "[Lo que hace la Unión Europea y Estados Unidos] es una vacilada. Mientras te hablan de libertad de expresión, censuran a Sputnik y a Russia Today (RT) en Europa. Sin embargo, eso es una falacia, porque el bloqueo no sólo ha sucedido en territorio europeo, sino en buena parte del mundo debido a que también fueron expulsados de plataformas [como Google o YouTube]", dijo a Sputnik José de Jesús López Almejo, internacionalista de la Universidad Autónoma de Baja California de México y experto en Oriente Medio.El pasado 4 de marzo, la Comisión Europea envió a Google, Facebook, Twitter e Instagram una solicitud para desindexar y, en su caso, bloquear todos los enlaces pertenecientes a los medios informativos rusos. Con ello, se logró la invisibilidad de buena parte de los contenidos de estas empresas, según información de Lumen Database, una página de monitoreo sobre censura de contenidos en la web.Lumen Database considera que esta medida tomada por la comunidad europea "probablemente establecerá un precedente sobre cómo el contenido en línea puede ser controlado para escalar o disminuir tensiones internacionales fuera de línea".¿Usos militares?Después de 1989, cuando internet inició a comercializarse, se comenzaron a desarrollar muchas innovaciones tecnológicas que actualmente forman parte de cualquier usuario digital, como la cámara frontal o el GPS. Sin embargo, estos inventos en su momento, antes de ser productos comerciales, ya habían sido estudiados y perfeccionados por el sistema militar estadounidense. Así lo afirma Esteban Magnani, periodista especializado en tecnología, académico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y autor de libros como Tensión en la red. Libertad y control en la era digital (2014) y La jaula del confort (2019). Y agrega: "Nos gusta creer que sabemos quiénes somos, personas con convicciones o, incluso, con un alma, pero el poder de estas nuevas tecnologías pone en duda la posibilidad de la libertad en nuestras acciones". En ese sentido, las redes sociales han sido aprovechadas como un medio con fines militares, ya que tienen todo —desde el algoritmo inteligente hasta la interfaz comercial, pasando por los estímulos psicológicos de la felicidad— para lograrlo. Quiroga lamenta que Facebook haya decidido censurar noticias de medios rusos, mientras que no han bloqueado información pronazi proveniente de algunas esferas de la sociedad ucraniana, donde el Batallón Azov ha encontrado su fortaleza. "[Facebook] hizo caso omiso a cómo durante muchos años se financió el grupo neonazi paramilitar Batallón Azov, así lo deja en claro el documento realizado por la ONG Centro para la Lucha contra el Odio Digital", señala el experto.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/morbo-militarismo-digital-y-falsedad-como-es-la-primera-guerra-que-se-vive-en-redes-1123603077.html

https://mundo.sputniknews.com/20220407/deja-de-odiar-a-los-rusos-la-campana-que-ha-comenzado-en-la-ciudad-de-mexico-1124122602.html

https://mundo.sputniknews.com/20220325/el-abece-del-batallon-azov-el-neonazismo-del-que-occidente-no-habla-sobre-el-conflicto-en-ucrania-1123540842.html

ucrania

meta

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, ucrania, otan, meta, facebook (red social), seguridad, youtube, redes sociales, 💬 opinión y análisis