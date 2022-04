https://mundo.sputniknews.com/20220407/escandalo-en-el-futbol-chileno-por-que-despiden-al-exarbitro-argentino-castrilli-1124157376.html

Escándalo en el fútbol chileno: ¿por qué despiden al exárbitro argentino Castrilli?

Escándalo en el fútbol chileno: ¿por qué despiden al exárbitro argentino Castrilli?

El exárbitro FIFA argentino Javier Castrilli fue desvinculado de la conducción del referato chileno luego de que la prensa local develó una trama de corrupción... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T22:46+0000

2022-04-07T22:46+0000

2022-04-07T22:46+0000

américa latina

⚽ deportes

fifa

conmebol

var

chile

árbitro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1124156450_0:59:1441:869_1920x0_80_0_0_4eae886ee3638b7ed5404fb9cdfa856a.jpg

Javier Castrilli arribó a Santiago para tomar posesión del cargo de presidente de la Comisión de Arbitraje del fútbol profesional chileno luego de serios cuestionamientos internos al referato nacional durante la temporada 2021.La idea de la llegada del exjuez internacional argentino era dar un golpe de timón al liderato de los colegiados, e impartir una disciplina apegada a la exigencia y rigurosidad que caracterizó la carrera de Castrilli como árbitro, a quien apodaban el Sheriff y no le tembló la mano en pitar contra equipos grandes ni contra el mismísimo Diego Armando Maradona.Su rol como comentarista referil en medios de comunicación continentales, previo a su llegada a la Asociación nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena, dotó a Castrilli de un empoderamiento basado en la experiencia y en la actualización de recursos de un medio del cual nunca estuvo ajeno, a pesar de las décadas que acompañan su retiro del referato.Sin embargo, a seis meses de su arribo Castrilli fue despedido luego de que se hicieran públicos audios de mensajería instantánea de árbitros que acusan presiones para favorecer a Huachipato de Talcahuano (sur) sobre Deportes Copiapó (norte) con el cobro de un penal en el partido por la promoción que decidió quién permanecía y quien descendía de la primera división.Punta del icebergEl 30 de marzo el Sindicato de Árbitros del fútbol chileno denunció irregularidades y disparidad de criterios entre lo recomendado por Castrilli y lo mandatado por Conmebol respecto a reglas y aplicación de las mismas.Los árbitros acusan que ante la denuncia de supuestas irregularidades, Castrilli tomó la decisión de despedir a 11 árbitros —Julio Bascuñán, Cristian Garay, Nicolás Gamboa, Piero Maza, Felipe Jara, Alejandro Molina, Claudio Urrutia, Felipe Jerez, Héctor Jona, Franco Arrué y Constanza Salinas—, entre los que se encuentran jueces con certificación FIFA, vale decir, con capacitación y validación para dirigir encuentros y torneos internacionales.A raíz de lo anterior, el Sindicato de Árbitros anunció la paralización de actividades, sumado a la negativa de jueces argentinos, uruguayos y paraguayos de arbitrar en la próxima fecha del fútbol profesional chileno en solidaridad con sus colegas australes."No transaremos, nosotros no vamos a trabajar con Castrilli. Eso no es negociable. Y también exigimos la reincorporación de los jueces que fueron despedidos", sostuvo Felipe Jara, vocero de la movilización ante medios chilenos."Para Santiago es penal"El punto cúlmine de la polémica entre Castrilli y los árbitros chileno —que terminó con el despido del argentino del cargo— fue la filtración a la prensa de audios de mensajería instantánea en los que el árbitro Francisco Gilabert y los oficiales apostados en el VAR durante el segundo encuentro por la promoción 2021 entre Huachipato de Talcahuano y Deportes Copiapó, acusan que desde la comisión arbitral incitaron a sancionar una pena máxima a favor del equipo acerero (Huachipato).El programa deportivo Los Tenores de Radio ADN emitió al aire audios donde el juez del encuentro reconoce presiones desde el VAR para favorecer a los de Talcahuano —con dirigentes de peso en la asociación—, por sobre el equipo de Copiapó.Cortar por lo sanoDada la polémica, Castrili fue inmediatamente desvinculado de su puesto como presidente de la Comisión de Arbitraje y los 11 árbitros fueron reintegrados a funciones, por lo que habrían depuesto el paro de actividades para la fecha del próximo fin de semana de primera división.A futuro, se solicitó una investigación sobre el asunto y ya se habla de un consejo de presidentes de clubes extraordinario que debería nombrar una nueva directiva en la testera del fútbol chileno, y no se descarta la intervención de Conmebol e incluso de la propia FIFA sobre los procederes de la ANFP.

https://mundo.sputniknews.com/20220326/catar-pide-a-la-fifa-separar-el-deporte-de-la-politica-por-la-suspension-de-rusia-1123632011.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, fifa, conmebol, var, chile, árbitro