Armas y gas: los verdaderos intereses de EEUU en el conflicto en Ucrania

La estrategia de Estados Unidos con el conflicto en Ucrania es la misma que ha emprendido desde la Segunda Guerra Mundial para mantener su hegemon铆a: acelerar... 02.03.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno de Joe Biden ha dicho que su objetivo es asfixiar a Rusia: cercarla en todos los frentes hasta aislarla de los mercados occidentales. Sin embargo, pocos leyeron las letras chiquitas. Dentro de las sanciones impuestas a Mosc煤 hubo una excepci贸n: el bloqueo no incluye al sector energ茅tico.Esto quiere decir que Rusia podr谩 seguir exportando gas y petr贸leo. Biden justific贸 la excepci贸n, argumentando que quiere "limitar los efectos en la capacidad del pueblo estadounidense de comprar gasolina". Su postura es clara: Estados Unidos no tiene inter茅s en trastocar el mercado energ茅tico internacional.De esta forma, los precios del crudo y sus derivados 鈥攇asolinas, di茅sel, pl谩stico, entre otros鈥 aumentan de precio sin que necesariamente se detenga el mercado de transacciones del sector energ茅tico, algo que afectar铆a directamente la estabilidad de la industria estadounidense de los combustibles.De acuerdo con los 煤ltimos reportes de precios del 1 de marzo, el barril de petr贸leo Brent del mar del Norte alcanz贸 los 107,57 d贸lares por barril, el precio m谩s alto desde julio de 2014. El West Texas Intermediate estadounidense (WTI) tuvo un comportamiento similar, al cotizarse en 106,78 d贸lares por barril, que tambi茅n representa un pico desde junio de 2014.El hecho de que Estados Unidos decidiera no bloquear las transacciones en la industria energ茅tica deriv贸 en duras cr铆ticas al presidente Joe Biden."[En Estados Unidos] decidieron exceptuar al 煤nico sector que podr铆a realmente ser decisivo. Yo no creo que Rusia no se percate de ello. Esto posiblemente les est谩 diciendo que Occidente realmente no tiene ganas de pelear muy duro por Ucrania", se帽al贸 Adam Tooze, acad茅mico del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia y de la London School of Economics, a los medios.A la par de esa estrategia de no tocar las transacciones del mercado energ茅tico, el Gobierno de Biden presion贸 a Alemania para que congelara las operaciones del Nord Stream 2, un gasoducto que conecta a Rusia con Alemania y que representaba uno de los mayores acercamientos econ贸micos entre Mosc煤 y la Uni贸n Europea (UE) desde hace muchos a帽os, considera Ana Teresa Guti茅rrez del Cid, internacionalista de la Universidad Aut贸noma Metropolitana de M茅xico (UAM) y experta en la geopol铆tica energ茅tica mundial posterior a la Guerra Fr铆a.De hecho, este gasoducto es financiado por Gazprom, la compa帽铆a estatal m谩s grande de Rusia en el sector energ茅tico.La Uni贸n Europea (UE) depende mucho de Rusia en materia de combustibles. Casi el 40% del gas que consume proviene del territorio ruso, seg煤n han reconocido los l铆deres europeos. En el petr贸leo la dependencia es menor, aunque considerable: 26%.Hasta ahora, la Uni贸n Europea no cree que la Federaci贸n rusa corte el suministro de energ茅ticos, lo cual derivar铆a en una situaci贸n complicada que podr铆a aprovechar Estados Unidos para convertirse en el principal proveedor de energ茅ticos de la zona euro, advierte Guti茅rrez del Cid. De hecho, ya lo est谩 haciendo.De acuerdo con un art铆culo publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal y escrito por Daniel Yergin, ganador del Premio Pulitzer, Estados Unidos ha asumido la delantera en las exportaciones de gas natural licuado al continente europeo, incluso por encima de las exportaciones rusas, que subieron hasta 400%."El extraordinario crecimiento de la producci贸n estadounidense de petr贸leo y gas es una ventaja geopol铆tica y econ贸mica para Estados Unidos que contribuye a la seguridad energ茅tica mundial. A medida que la industria estadounidense del petr贸leo y el gas sigue recuper谩ndose del colapso de los precios en la primavera de 2020, a causa del COVID-19, Estados Unidos vuelve a ser el primer productor mundial de petr贸leo 鈥攃asi un 20% por encima de los otros dos mayores productores, Arabia Saudita y Rusia鈥 y el primer productor mundial de gas natural", escribe el tambi茅n consejero de la Asociaci贸n de Energ铆a de Estados Unidos.Y es que en Washington hay una intenci贸n muy clara de que Europa Occidental y del Este dejen de depender del gas ruso, afirma Guti茅rrez del Cid. Para lograrlo, dice, el Gobierno de Biden pretende enviar gas al continente europeo a trav茅s de la iniciativa de los Tres Mares. "Pero esto ser谩 m谩s caro y menos seguro para los europeos, ya que la exportaci贸n se llevar谩 a cabo por medio de buquetanques", alerta la especialista, quien sostiene que esta estrategia fue posible gracias a las cumbres a las que asisti贸 Donald Trump en Polonia.De este modo, reflexiona la especialista, Alemania se somete a los intereses estadounidenses 鈥攕in aceptarlo medi谩ticamente鈥 pese a tener una posici贸n m谩s dependiente con respecto a Rusia en materia de recursos energ茅ticos."En cambio, a Rusia se le queda un conflicto en el que se pretende da帽ar su imagen a base de una guerra informativa brutal, sobre todo en Europa y Estados Unidos", advierte la acad茅mica de la UAM.Armas, la vieja estrategia de EEUUDesde hace d茅cadas, Estados Unidos es el principal productor y exportador de armas en el mundo, seg煤n datos del Instituto Internacional de Investigaci贸n para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en ingl茅s).Del periodo 2011-2015 al de 2016-2020, el pa铆s norteamericano aument贸 sus exportaciones de armamento del 32% al 36%.El 47% de las armas fueron vendidas a la regi贸n del Medio Oriente, aunque el SIPRI estima que la industria b茅lica estadounidense suministra activos a 96 pa铆ses.Con el 20% del mercado mundial acaparado, Rusia es el segundo exportador de armas m谩s grande del orbe. Estados Unidos abarca el 37%, Francia el 8,2% y Alemania el 5,5%.Si se toma en cuenta que el 70% de los estadunidenses no est谩 de acuerdo con las acciones de su Gobierno, se puede concluir que el presidente Joe Biden necesita legitimar su mandato mediante acciones que, hist贸ricamente, desde la Segunda Guerra Mundial, le han funcionado a Estados Unidos, como una narrativa heroica de guerra, considera Nader."Estados Unidos tiene una econom铆a de guerra y necesita reactivarla despu茅s de la gran tragedia que les signific贸 el coronavirus. 驴Y cu谩l es la mejor manera para reactivarla? Vender armamento manteniendo activa la industria militar", reflexiona el experto.Sin embargo, no cualquier conflicto le conviene a los estadounidenses, ya que mientras m谩s lejos se desarrolle la guerra del territorio estadounidense, mejor para Washington.Las ventas de armas y servicios militares de las 100 mayores empresas del sector armamentista ascendieron a 531.000 millones de d贸lares en 2020, lo que significa un crecimiento del 1,3% en t茅rminos reales con respecto al 2019, seg煤n el 煤ltimo reporte de SIPRI.Estados Unidos volvi贸 a tener el mayor n煤mero de empresas b茅licas clasificadas en el Top 100. En conjunto, las ventas de armas de las 41 empresas estadounidenses ascendieron a 285.000 millones de d贸lares, un incremento del 1,9% en comparaci贸n con 2019. De ese modo, representaron el 54% de las ventas totales de armas del Top 100. Desde 2018, las cinco primeras empresas del ranking tienen su sede en suelo estadounidense, detalla el informe.

