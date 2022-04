https://mundo.sputniknews.com/20220406/costa-rica-rodrigo-chaves-expresa-el-continuismo-del-modelo-neoliberal-1124061335.html

Costa Rica: Rodrigo Chaves expresa el continuismo del modelo neoliberal

Luego de ganar las elecciones, el presidente electo tomará las riendas de un país equilibrado en lo fiscal pero con grandes debes en pobreza y desigualdad.El economista y exministro de Hacienda Rodrigo Chaves asumirá el poder el 8 de mayo, pocos días después de cumplirse un mes de su triunfo en el balotaje contra el expresidente José María Figueres.Si bien el país ha logrado cierto equilibrio fiscal, "no ha resuelto el problema del déficit", indicó. A su vez, "necesita seguirse endeudando o cobrando impuestos con una carga tributaria regresiva, donde hay sectores de la economía que tienen grandes privilegios como es el caso de las zonas francas", aseveró. Por su parte, "existe un gran desgano con la política, lo cual se expresa con un abstencionismo creciente", advirtió. Estos son algunos de los rasgos que deberá enfrentar el nuevo Gobierno, expresó.¿Cuál es el perfil de Rodrigo Chaves?Como los típicos outsiders y populistas, "tiene un discurso que busca centrar la atención en una élite que pintan como corrupta y un panorama en el que todo está mal, y que por lo tanto se requiere una mano fuerte que ponga orden y ordene", explicó. Sin embargo, con la fuerte institucionalidad de Costa Rica y el poco respaldo legislativo, "es difícil que Chaves logre hacer realidad esa gran expectativa de cambio que ha prometido al electorado y que logró capitalizar entre los sectores inconformes", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el sociólogo Daniel Lara, con quien continuamos el análisis sobre las implicaciones políticas de la victoria de Chaves en el país centroamericano.Chaves está obligado a negociar con la oposiciónCon respecto a las perspectivas de un eventual cambio radical en la política costarricense, "la suerte ya se decidió en la primera ronda con la conformación de la Asamblea Legislativa", sostuvo el sociólogo. En este sentido, "no creo que esto sea un cambio radical, ya que la composición legislativa quedó sanjada con una mayoría de 19 diputados para el Partido de Liberación Nacional (liderado por Figueres), seguido por Unidad Social Cristiana", indicó Lara.El partido de Chaves nació para estas elecciones, por lo que no tiene experiencia previa, "tiene propuestas que son tendientes a consolidar el proyecto neoliberal que se viene desarrollando en nuestro país desde hace justo 40 años, cuando se eligió al presidente Monge", explicó. Desde entonces, "ha habido una destrucción sistemática del estado de bienestar", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve abordaje de la perspectiva estructuralista para el análisis del sistema internacional contemporáneo.Informe anual de Amnistía InternacionalEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Lucía Pérez Chabaneau, quien es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. Con ella dialogamos sobre el reciente informe anual 2021/22, referente a la situación de los Derechos Humanos en el mundo, el cual cubre 154 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de Derechos Humanos.

