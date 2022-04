https://mundo.sputniknews.com/20220404/costa-rica-los-desafios-del-economista-rodrigo-chaves-en-el-gobierno-1123993714.html

Costa Rica: los desafíos del economista Rodrigo Chaves en el Gobierno

Costa Rica: los desafíos del economista Rodrigo Chaves en el Gobierno

Luego de ganar las elecciones, el presidente electo tomará las riendas de un país equilibrado en lo fiscal pero con grandes debes en pobreza y desigualdad... 04.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-04T22:15+0000

2022-04-04T22:15+0000

2022-04-04T22:15+0000

contante y sonante

costa rica

elecciones

finanzas

reforma fiscal

pobreza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1123993687_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_97e51fe1c3ab0a0a53a36de49fcd6498.jpg

Costa Rica: los desafíos del economista Rodrigo Chaves en el Gobierno Luego de ganar las elecciones, el presidente electo tomará las riendas de un país equilibrado en lo fiscal pero con grandes debes en pobreza y desigualdad. 'Contante y Sonante' conversó con la economista costarricense Ana Rosa Ruíz.

El economista y exministro de Hacienda Rodrigo Chaves asumirá el poder el 8 de mayo, pocos días después de cumplirse un mes de su triunfo en el balotaje contra el expresidente José María Figueres (1994-1998).Durante este periodo deberá definir su equipo de Gobierno y comenzar a acercar posiciones con el resto de los partidos integrantes de la Asamblea Legislativa, dado que varias de sus promesas de campaña implican la votación de ese órgano.El próximo jefe de Estado recibirá una nación con una reforma fiscal impulsada por Carlos Alvarado en el año 2018 que empieza a dar resultados, y una regla fiscal que afectó el gasto público.Sobre los resultados de la reforma fiscal, la economista costarricense Ana Rosa Ruíz explicó a Contante y Sonante que ya se registra el aumento de la recaudación y se ha logrado cubrir el déficit primario.En tanto, la reducción del gasto público continúa y este año implicará no solo el gasto corriente sino también el capital.La inversión social ha sido una característica de Costa Rica pero la consecuencia de la reforma es "disminuir las áreas de ayuda a sectores vulnerables", señaló la entrevistada.Costa Rica registra una pobreza cercana al 23% y una tasa de desempleo en el orden del 14%. Además la deuda equivale al 70% del Producto Bruto Interno (PBI).El programa de Chaves implica la reducción del Estado. "Consideramos que se va aprovechar la regla fiscal para eliminar instituciones y fusionar algunas", apuntó.Por otro lado, el nuevo presidente buscará eliminar las exenciones en impuestos, lo cual la entrevistada considera una medida necesaria.El gran escollo de esa intención es que no depende solo de una decisión presidencial sino que deberá pasar por la Asamblea Legislativa. Allí el partido Social Democrático, de Chaves, tiene 10 lugares. En cambio la mayoría, con 19, está en manos del Partido Liberación Nacional de Figueres.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas

costa rica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

costa rica, elecciones, finanzas, reforma fiscal, pobreza, аудио