Así fue como Lenin, Marx y Engels llegaron a los murales de la UNAM

La lucha estudiantil de 1968 radicalizó la ideología de diferentes artistas en México, entre quienes figura el pintor José Hernández Delgadillo. 04.04.2022, Sputnik Mundo

"Tenía la convicción de hacer otras cosas, quería hacer murales de combate, murales populares bajo el influjo del 68. La decisión de no hacer nada para el Estado mexicano y muy pocas cosas para la iniciativa privada, sólo para sobrevivir, no me salió por una actitud quijotesca o idealista", platica el artista plástico en sus Notas autobiográficas."Sino porque a partir de 1968 varios artistas intercambiamos una serie de experiencias sobre el papel de nuestro trabajo cultural en la revolución y realizamos una serie de tareas de carácter político".El artista es homenajeado en el marco de la celebración que desarrolla la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 100 años del muralismo mexicano, en este caso con base en el trabajo de investigación del curador y doctor en historia y teoría del arte Daniel Garza Usabiaga.Hernández Delgadillo pintó el mural Marx, Engels, Lenin y el proletariado en 1983 en las paredes del auditorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ubicada en la Ciudad Universitaria.El especialista destaca que el pintor empezó a adquirir visibilidad en torno a la década de 1960, cuando se incorporó al grupo Nuevo Presencia, junto a artistas como Arnold Belkin y Francisco Icaza"Buscaban ser un poco la continuación crítica y humanista de la vanguardia pictórica mexicana de la primera mitad del siglo 20, del muralismo, pero a través de otras soluciones y obviamente refiriéndose a las preocupaciones de su época", apunta el universitario."En el grupo Nueva Presencia siempre hablaron de cómo el artista no debía ser indiferente a las condiciones de su época, después de 1968 Hernández Delgadillo radicaliza su producción y se va a concentrar en la producción de murales a lo largo de su vida, creo que hizo más de 150, muchos en planteles educativos, escuelas normales, escuelas rurales y viviendas", enumera Garza Usabiaga.En sus apuntes autobiográficos, el artista plástico reconoce que no buscaba hacer obras maestras ni agotar las posibilidades expresivas del muralismo, recuerda la UNAM."Lo que yo podía hacer, con base en el tiempo disponible y la gente que podía ayudarme, fue precisamente cubrir una necesidad política y propagandística de representar la lucha revolucionaria, la lucha del pueblo", describe el autor."Mis murales tienen el sentido de un gran cartel, un gran llamado a la conciencia, a la lucha, a reconocerse como clase, a reconocerse obreros, pueblo, un aspecto importante

