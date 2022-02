https://mundo.sputniknews.com/20220214/espana-cuenta-con-el-mejor-mural-del-mundo-1121637770.html

España cuenta con el mejor mural del mundo

España cuenta con el mejor mural del mundo

El grafiti de Diego As en Lugo ha recibido el premio a mejor mural del mundo del año 2021. Se trata de una obra de 20 metros de altura situada frente a la... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Lugo es famosa por sus murallas. La ciudad gallega cuenta con uno de los mejores ejemplos de fortificación romana. Tal es su calidad que la Unesco declaró el monumento como Patrimonio de la Humanidad el año 2000. Sin embargo, esta estructura de piedra de más de dos kilómetros de longitud no es el único muro famoso de la ciudad.A escasos metros de la antigua muralla, en la pared de 20 metros de un bloque de viviendas, luce una representación a gran tamaño de Julio César. Se trata de una inmensa obra en blanco y negro del político de la antigua Roma. Su autor es el grafitero lucense Diego Anido, más conocido como Diego As. Un artista que ha conseguido que Lugo cuente con una de las mejores muestras de arte urbano del mundo.Y es que el Julio César de As ha sido reconocido como el mejor mural del mundo de todo el año 2021. La mayor plataforma de arte urbano del planeta, Street Art Cities, ha entregado el galardón al gallego tras recibir más de 60.000 votos del público de diferentes países. Su obra fue la más valorada del centenar que se presentaron al concurso, 16 de ellas situadas en España. En agosto ya fue seleccionada como una de las mejores del mes.El grafitero invirtió casi sesenta horas de trabajo en el mural, además del tiempo de preparación necesario para confeccionar el retrato. La creación forma parte del proyecto municipal Urban Cores, orquestado desde el Concello de Lugo.Para As, este no es el primer premio que levanta. En abril de 2021, el artista se proclamó campeón de España de grafitis en el certamen Graffiti Battles Spain. En esa ocasión, el lucense tuvo que dibujar sobre la pared en tiempo real y ante la mirada atenta de los espectadores, encargados de puntuar las obras. El retrato de su abuelo y el virus de las redes sociales se llevaron el galardón.El mural ya se ha erigido como una de las principales atracciones turísticas de Lugo. Los visitantes no dudan en pararse para tomar una fotografía de la obra. Algunos desde la propia muralla. Sus piedras, colocadas hace más de dos milenios por los romanos, contemplan a un Julio César del siglo XXI. Ironías de la vida.

