Ecuador y Catar abrirán el Mundial de Fútbol

Ecuador y Catar abrirán el Mundial de Fútbol

MOSCÚ (Sputnik) — Las selecciones de Catar y Ecuador abrirán el lunes 21 de noviembre la Copa Mundial de fútbol de 2022, luego del sorteo que permitió la... 01.04.2022

mundial de fútbol 2022 en catar

internacional

fútbol

ecuador

⚽ deportes

Los ecuatorianos, de la mano del entrenador argentino Gustavo Alfaro, terminaron cuartos en las eliminatorias suramericanas, detrás de los tres grandes de la región: Brasil, Argentina y Uruguay, y tendrán la oportunidad de sumar primero en la Copa del Mundo, ante uno que estará en la lid solo por su condición de organizador del torneo.Será la cuarta participación ecuatoriana en una Copa Mundial, luego de hacerlo en tres ocasiones anteriores, todas en este siglo: 2002, 2006 y 3014, ante unos rivales que tendrán la afición de su lado y que nunca han llegado a la fase final.El coco y el grupo de la muertePara los ocupantes del Bombo 1, Alemania, que estaba en el 2, era el coco, y esa suerte —o mala suerte— le correspondió a España, aunque el grupo E no será el más complicado de todos, porque tendrá también a Japón y a una escuadra que saldrá de un pareo pendiente entre Costa Rica y Nueva Zelanda.Campeona en 2010, la escuadra ibérica irá ante el poderoso once germano, que ganó en 1954, 1970, 1990 y 2014 y que siempre sale como gran favorito en cualquier torneo que participe, más allá de que los españoles los vencieran en la Liga de Naciones de 2020, con un 6-0 escandaloso y tres goles de Ferran Torres y uno per cápita de Álvaro Morata, Rodri y Mikel Oyarzabal.Eso es parte del pasado y en el fútbol cada partido y cada torneo es una historia nueva, por eso Italia, campeón de la última Eurocopa, no pudo conseguir boleto mundialista.La España de Luis Enrique sueña con conseguir su segundo título mundial, pero en su zona, la de los grupos E, F, G y H aparecen, además de los teutones, belgas, brasileños, croatas, uruguayos y portugueses. Algo así como que para llegar al partido por el título todos esos tienen que haber quedado antes en el camino.Las llaves más difíciles, sin embargo, pudieran ser la G (Brasil, Serbia, Suiza y Camerún) o la H (Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur) aunque en una Copa Mundial no hay enemigo pequeño.Cruces y pronósticosCada uno de los equipos luchará por liderar su llave, porque eso lo llevaría contra el ocupante del segundo puesto de otra. Por ejemplo, el puntero del Grupo A, irá contra el escolta del B, y viceversa. Lo mismo ocurrirá con los integrantes del resto de los segmentos.Cuando aún faltan muchos meses para el pitazo inicial, hacer un pronóstico parecería una locura, pero hay historia en las casacas, jugadores capaces de cambiar partidos y de echarse arriba a sus selecciones y llevarlas al título, sin embargo, no creo que nadie que no haya ganado alguna vez pueda hacerlo.Eso sí, Países Bajos y Senegal, flamante campeón de África, parecen los grandes de la llave A, aunque en ese grupo estén los anfitriones y Ecuador, en tanto Inglaterra y Estados Unidos parecen los gigantes de la B. Mucho más complicado parece el C, en el que Argentina puede llevar una ligera ventaja, con los saudíes, México y Polonia en busca de otra hipotética plaza.Francia parece enorme en el Grupo D, lo mismo que Dinamarca, que viene de unas eliminatorias europeas impresionantes y una larga cadena de partidos sin perder.De todos ellos saldrá un finalista, que irá contra el que logre salir airoso por la otra parte. Por el sorteo, pudiera repetirse una final entre Francia y Croacia, al estilo de 2018, pero eso parece muy difícil, y no por los franceses, sino por los croatas, cuyas grandes estrellas dijeron adiós o se volvieron lastimosamente mayores.Mejor sería un partido por el título entre Francia y Alemania, o entre galos y españoles. Incluso entre brasileños e ingleses u holandeses. Aunque el fútbol siempre tiene guardada alguna sorpresa y tal vez no sea ninguna de esas selecciones las que lleguen al partido final el 18 de diciembre.Para entonces falta mucho y vendrán tiempos de conjeturas, de análisis, de pronósticos, de lesiones indeseadas para los jugadores, por lo que mejor sería esperar a que comience a rodar.

