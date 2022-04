https://mundo.sputniknews.com/20220401/todo-esta-listo-para-catar-2022-tambien-los-fraudes-en-la-venta-de-boletos-1123904315.html

Todo está listo para Catar 2022… ¡también los fraudes en la venta de boletos!

La Procuradía Federal del Consumidor (Profeco) del Gobierno de México emitió una alerta para advertir a los seguidores mexicanos de la gesta deportiva de las precauciones que deben seguir para evitar caer en fraudes durante la adquisición de boletos para los encuentros."Hemos observado un aumento en la oferta de paquetes de viajes que incluyen boletos para los partidos, por lo que nos permitimos informar, a fin de que los consumidores hagan una compra segura, que los mismos sólo podrán adquirirse por los usuarios finales", advirtió la defensora del consumidor.Además, recordó que sólo existen algunos canales autorizados para la venta de entradas a los eventos en el país de Medio Oriente."Ninguna agencia de viaje o entidad comercial alguna podrá incluir dentro de sus paquetes de viajes estos boletos", subrayó la Profeco en un comunicado.Sitios autorizados para la compra de boletosLa autoridad defensora mexicana subrayó que tanto la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) como MATCH Hospitality han informado que existen proveedores operativos en México que ofrecen falsos paquetes con vuelos, hospedaje y entrada a los partidos de futbol, a pesar de no estar autorizados para ello.Entre las empresas que podrían estar orquestando estos fraudes, Profeco señaló a Nevada Tours, Kalinka Tours, Global Entertainmente México (GE Mexico), Alpez Travel, Tours Irapuato, Just Travelling Travel Services, All in One Travel, Destinos Maya, Viajes al Mundial, Pachbe México, Mangat Atelier, Mexicotur, Deportours, Atayan Viajes y PlguMe Travel Score Hospitality.

