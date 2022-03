https://mundo.sputniknews.com/20220331/argentina-y-bolivia-renegocian-suministro-de-gas-bajo-los-efectos-de-la-crisis-en-ucrania-1123817411.html

Argentina y Bolivia renegocian suministro de gas bajo los efectos de la crisis en Ucrania

El próximo 1° de abril los negociadores de ambos países se reunirán para definir los volúmenes y los costos del gas para los próximos meses, ante un panorama... 31.03.2022, Sputnik Mundo

Bolivia, Argentina y Brasil se encuentran en una compleja negociación para asegurar la provisión de gas durante los próximos meses de invierno austral. Cada país procura defender sus intereses y cuidar sus bolsillos, ante la disparada internacional de precios de alimentos y combustibles, provocada por el conflicto bélico en Ucrania.El caso más delicado es el que involucra a Argentina y Bolivia. Según el contrato firmado en 2006 por los entonces presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Evo Morales (2006-2019), en este momento el Estado Plurinacional debería enviar 27 millones de metros cúbicos de gas al día (mcd). Pero la producción boliviana apenas llega a cubrir 7,5 millones de mcd.El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, dijo a Sputnik que el próximo 1° de abril comenzará la última ronda de negociaciones, que se podrían extender por 10 días hasta tener firmada la sexta adenda al documento de 2006.Para el periodo invernal —que se extiende desde mayo hasta septiembre— el Gobierno argentino requerirá 14 millones de mcd de gas al día. Pero en los cálculos del Gobierno boliviano podrían llegar a enviar —como mucho— 12 millones de mcd.El precio es algo que también está por definir, considerando que desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el precio del gas se triplicó, ya que tanto este país como Rusia son dos de los mayores productores mundiales.Durante 2021, Argentina pagó a Bolivia 7,4 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica) de Gas Natural Licuado (GNL). Pero actualmente en Europa se paga a 60 dólares el millón de BTU, para mayor desgracia de la alicaída economía Argentina, que deberá abonar este precio —o el que se establezca— para cubrir la demanda que no llegue desde el Estado Plurinacional.A su favor, Argentina dispone del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén. Pero aún no dispone de gasoductos para enviar al norte argentino, que depende del gas boliviano. Según cálculos del Gobierno de Alberto Fernández, recién en 2027 la producción local será suficiente como para dejar de comprar al vecino país.Negociaciones abiertas"Obviamente, se modificó toda la realidad a partir de la crisis que hoy vive el mundo. Estamos ante una crisis energética que se va a ir profundizando", pronosticó el embajador argentino, quien participa de las negociaciones entre ambos países.Ante los reiterados incumplimientos de Bolivia en los volúmenes de envío de gas, Argentina tiene el derecho de cobrar una multa del 15% del valor de lo vendido. Pero a la nación compradora no le conviene romper el contrato, dado el contexto internacional.Y en todo caso, Bolivia podría reubicar ese gas en Brasil, con cuyo Gobierno también negocia el presidente Arce para mejorar las condiciones de la última adenda —la octava— realizada en 2020, durante la presidencia de facto de Jeanine Áñez (2019-2020). Este acuerdo no es beneficioso para el Estado boliviano, incluyó una disminución en el precio de este combustible.Y se mostró optimista: "Creemos que se va a lograr ese objetivo y que todo seguirá como hasta ahora. Sigue vigente el acuerdo firmado hace 16 años, que le ha dado muchos beneficios económicos a Bolivia y que le ha servido a Argentina para poder cubrir su crecimiento y, fundamentalmente, dar respuesta a la demanda domiciliaria".Basteiro confirmó el temor boliviano: en 2027 se prevé que Argentina ya no necesitará comprar gas a ningún país.Hasta 2026, el Gobierno de Argentina prevé producir 165 millones de mcd e importar menos de 7 millones de mcd. Para 2027 llegaría a una producción de 170 mcd y ya no necesitará importar.El panorama en BoliviaSputnik intentó comunicarse con Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos, pero en las últimas semanas ninguna de sus autoridades está dando detalles a la prensa sobre la propuesta que llevarán a la reunión del 1° de abril.Para Bolivia el panorama también es complicado, porque en los últimos ocho años la producción local se redujo al punto de que no alcanza para cubrir los compromisos asumidos con sus compradores. La falta de inversión en exploración de nuevos yacimientos perjudica al Estado: en 2014, el superávit por la venta de gas fue de 5.000 millones de dólares. En 2021, fue de 42 millones de dólares.En gran medida, esta balanza es afectada por las importaciones de diésel y gasolina, que en 2021 rondaron los 2.100 millones de dólares. Mientras los ingresos por exportaciones de gas fueron de 2.300 millones de dólares.La producción de gas en Bolivia llegó a su tope en 2014, con 64 millones de mcd.Armin Dorgathen, presidente de YPFB, dijo la semana pasada en Santa Cruz que el Estado boliviano invertirá 1.400 millones de dólares para explorar nuevas reservas de gas hasta 2025.Y aseguró que el Gobierno de Arce también impulsará la sustitución de importación de combustibles, como la gasolina y el diésel, mediante la producción local de biocombustibles.A todo esto, las autoridades de Argentina esperan que el próximo invierno no sea muy duro, para que la población no tenga que usar mucho la calefacción.

