¿Cómo eliminar o reducir las ojeras y bolsas en los ojos?

El cansancio y la falta de descanso son los principales causantes de las ojeras o las bolsas en los ojos. Sin embargo, para algunas personas esto no es suficiente.Problemas en los riñones o el bajo consumo de agua, también pueden explicar el problema. Ante esto, la solución es simple y basta con incorporar pequeños hábitos a nuestra vida cotidiana."Las bolsas en nuestros ojos muchas veces se deben a la retención de líquidos", explicó la mexicana Carolina Jarinova, instructora especializada en yoga facial, lifting facial reconstructivo y postura.Por lo tanto, recomienda estar atentos a este aspecto y consumir agua tal como se recomienda desde el punto de vista médica, un factor importante a la hora de mejorar nuestro rostro y organismo."Nos enfocamos a hacer masajes en la parte de nuestro rostro y no nos damos cuenta que probablemente pasamos con mucho estrés en nuestro cuello y en nuestra nuca. Al estar con tal estrés, no pasan los líquidos de nuestro rostro hacia el cuerpo para ser drenados, ni de nuestro cuerpo hacia nuestro rostro, para que lleven nutrientes", agregó la experta.El rostro es una de las partes del cuerpo más sensibles. Al cuidar la zona de los ojos se debe tener precaución y aplicar cremas u otros ungüentos, de forma adecuada. Jarinova resaltó uno de los errores más comunes que se cometen en estos casos."Pensamos que los masajes de rostro son como hacer masajes en el cuerpo y no, es erróneo. Tienes que hacer los masajes diarios como si se lo hicieras a un bebé porque en el rostro hay músculos super cortos, se activan super rápido y si lo hacemos con mucha agresión, este se empieza a poner flácido porque estiramos la piel”, agregó la entrevistada.Por otro lado, Jarinova alertó sobre los peligros que pueden causar el uso de alimentos en los ojos tales como papas, pepinos o bolsitas de té. Estos tradicionalmente se aplican para deshinchar esa zona del rostro. La experta desaconsejó estas prácticas pues pueden tapar los poros y causar infecciones.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

