Cómo lidiar con el estrés, utilizarlo de forma positiva y evitar que nos desborde

A diario nos vemos desbordados de actividades, de trabajo, tareas de la casa, y muchas veces nos cuesta saber cómo manejar esta sobrecarga que puede afectar nuestra salud. Pero un poco de estrés en la vida tampoco es malo y la psicología explica el porqué.

Cuando hablamos de estrés nos remite a algo negativo para el ser humano. Pero en realidad no lo es del todo, y puede ser clave para ayudarnos a actuar frente a una situación particular."Tu cuerpo se alista y ese proceso implica un disparo de adrenalina que hace que puedas correr más rápido, brincar mejor. (...) Una reacción inicial hace que puedas bombear más sangre hacia los músculos, los pulmones generan más oxígeno y las pupilas se dilatan", explicó a Zona Violeta el psicólogo Pedro Pablo Ochoa, director de Campos, Programas y Proyectos, del Colegio Colombiano de Psicólogos.Ochoa marca dos momentos del estrés. Por un lado, se genera una liberación de hormonas que ayuda al organismo a tener impulso para realizar ciertas cosas. Pero luego, si eso se mantiene en el tiempo puede ser contraproducente pues hay un exceso de estímulos que comienza a atacar al organismo. Esto es conocido como estrés agudo o crónico."Vivimos en una sociedad de bienestar que nos dice todo el tiempo: 'debemos ser felices'. Y eso no es posible. (...) Cada vez que no lo logras, dices 'tengo algo raro, algo está mal en mí'. El malestar es algo propio de la vida y debemos aprender a manejarlo; es necesario sentirse mal para luego estar bien", indicó el psicólogo colombiano.¿Cuándo podemos estar expuestos al estrés agudo o crónico? Vivir con el miedo constante de perder el trabajo, tener un hogar con problemas familiares, situaciones de violencia o una mala relación de pareja, son algunos de los ejemplos de exposición diaria a situaciones estresantes.El no poder controlar muchas cosas que nos estresan es un punto adicional a este problema. La pandemia, viajar a diario en un ómnibus repleto de gente para ir a trabajar, vivir en una ciudad congestionada y sin espacios verdes, el entorno laboral o el miedo a perder el empleo son aspectos que deben resolver los gobiernos y las empresas.Según el entrevistado, mantener "vínculos afectivos fuertes, una alimentación balanceada, una rutina, aprender a relacionarse y sentir las emociones", son consejos claves para un manejo efectivo del estrés en tiempos de incertidumbre como el que vive la población a nivel mundial, consecuencia de la pandemia.Ochoa propone un ejemplo práctico vinculado al manejo de emociones. El miedo a perder el empleo nos lleva quizás a trabajar más horas, a no tomarnos descanso y no enfrentar la situación.Sin embargo, el experto considera necesario en esos momentos parar y pensar cómo enfrentar lo que nos pasa y ver alternativas para enfrentar ese miedo.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

