Excongresista: "Si no logramos un pacto de gobernabilidad, Perú caerá en una anarquía"

Excongresista: "Si no logramos un pacto de gobernabilidad, Perú caerá en una anarquía"

Para conversar sobre la votación en el Congreso de Perú de la destitución del presidente Pedro Castillo, Sputnik entrevistó al excongresista de Acción Popular... 28.03.2022, Sputnik Mundo

Morales estuvo presente como congresista en el 2000 cuando el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) presentó su renuncia a través de un fax y participó de los entretelones que llevaron a Valentín Paniagua a asumir la titularidad del Congreso, primero, y luego la presidencia de la República.Según Morales, el país precisa de una reforma total del sistema de partidos políticos y de una reforma electoral para salir de la crisis. Sobre la propuesta del expresidente Francisco Sagasti (2020-2021) de adelantar elecciones, considera que no tendrá apoyo porque hay parlamentarios que están pagando favores.—Este lunes 28 de marzo el Congreso de la República debate y vota la vacancia del presidente Pedro Castillo. Como excongresista, ¿es posible alcanzar los votos necesarios para vacar al mandatario?—Es bastante difícil lograr ese número debido a que el Gobierno ha sabido captar a varios congresistas a través de ofrecimientos de obras, una práctica que no es nueva en la historia de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, en política nada se puede descartar.—¿Cómo es posible contar con congresistas que vendan su voto? ¿Dónde queda el compromiso con los electores?—Lo que pasa es que hoy tenemos partidos-empresas y no partidos como los de antes, donde los cuadros que llegaban a un cargo lo hacían para servir al pueblo.—En el caso de Acción Popular, cinco congresistas habrían vendido su voto según la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López. ¿Qué reflexión le merece esta situación?—Las imputaciones de la señora son cosas serias que comprometen al partido y que ameritan, por lo menos, una investigación. Sin embargo, a la fecha, no se ha avanzado nada al respecto. Lamentablemente carecemos de autoridades dentro del partido. Hace años, por ejemplo, estamos tratando de elegir a nuevas autoridades, pero no hemos tenido éxito. Por esa razón, el señor Mesías Guevara, pese a que su mandato ya venció, continúa como presidente del partido.—¿Cuál cree que será la votación de los 15 parlamentarios de Acción Popular en el Congreso?—El partido siempre se ha caracterizado a través de su historia en buscar el diálogo como un medio para resolver las diferencias. Por eso, se le otorgó la confianza al primer gabinete del presidente Castillo. Una luna de miel para ver el trabajo del Gobierno. Pero ahora las cosas son diferentes. En estos ochos meses, cada vez tenemos más ministros cuestionados, se está copando el Estado con gente sin preparación para el cargo, han aparecido indicios de corrupción, etc. Frente a ese escenario, es difícil saber cómo votará la bancada.—¿Cree que al país le convendría que Pedro Castillo sea vacado y asuma la presidencia Dina Boluarte, vicepresidenta de Perú, o quizá la titular del Congreso, María del Carmen Alva Prieto?—Vea usted. La situación del país es muy delicada. Si tuviéramos la convicción de que la crisis política, que no es exclusiva de este Gobierno, se resuelve vacando a un presidente, entonces, bienvenido sea. Pero esa seguridad no la tenemos. Nadie nos asegura que la señora Boluarte, en caso no renuncie, sea mejor que Castillo. ¿Y si es igual o peor, el Congreso impulsará otra vacancia? Así no podemos estar. Tenemos que buscar otras salidas.—El expresidente Francisco Sagasti en una reciente entrevista planteó recoger 700.000 firmas para adelantar elecciones y así salir de la crisis. ¿Le parece viable esta propuesta?—Recoger firmas no es fácil, toma su tiempo. Más rápido sería que su partido en el Congreso presentara un proyecto de ley.—¿Usted realmente cree que los congresistas apoyarían una iniciativa que busca recortar su mandato?—Lo dudo. Muchos de ellos tienen compromisos, están debiendo favores. Otros en cambio no querrán dejar el cargo si es que primero no recuperan lo que gastaron durante la campaña electoral.Acuerdo Nacional y consensos—Entonces, ¿cómo salimos de la crisis?—La vacancia es una opción, pero como ya dije eso no nos asegura que el reemplazante sea mejor que el vacado. Por eso considero que la mejor salida es a través de un Acuerdo Nacional donde todos los actores, por el bien del país, alcancen consensos. Pero primero debemos contar con una agenda, porque de lo contrario de qué cosa vamos a dialogar.—¿Qué puntos mínimos tendría esta agenda?—Precisamos de una reforma total del sistema de partidos políticos que promueva la democracia interna para que la militancia pueda acudir a votar, tanto para la elección de dirigentes como de candidatos a todo nivel.Los candidatos que se presenten deben contar con propuestas viables y una trayectoria limpia y con garantía ética.Cabe señalar que para monitorear la democracia interna de los partidos políticos el Jurado Nacional de Elecciones tiene que estar presente.Otro punto que se debe discutir en la agenda es la reforma electoral. A mi juicio, debemos volver a la bicameralidad. Hay que aumentar el número de congresistas que permita, por ejemplo, que cada provincia tenga un diputado y la región, por lo menos, un senador.Asimismo, hay que reforzar los mecanismos de distribución respecto a la cifra repartidora. No es posible que haya candidatos con menos votos preferenciales alcanzando un escaño cuando otros obtuvieron el doble y hasta el triple de votos.—Respecto al voto preferencial, hay quienes cuestionan su existencia y piden se vuelva a la lista única. ¿Qué opinión tiene al respecto?—Mientras no se asegure la democracia interna de los partidos no es posible regresar a la lista única, puesto que favorece la elección de candidaturas a dedo y el negociado de las cabezas de lista.—¿Qué buscamos con estas dos reformas?—Contar con una representación política que garantice la ética en la función pública. De lo contrario, continuarán existiendo en el país los partidos-empresas, donde se designan a candidatos por el poder económico que gozan.—En caso de que no logremos nada en el Acuerdo Nacional, ¿qué futuro le espera al país?—Los partidos políticos tienen la obligación de alcanzar un pacto de gobernabilidad producto del Acuerdo Nacional. Si no, nos espera una anarquía donde los más perjudicados serán los que menos tienen.

