Alberto Fujimori y la extraña forma de cómo se ha dado su liberación en Perú

LIMA (Sputnik) — El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue liberado por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 17 de marzo, en una decisión... 21.03.2022, Sputnik Mundo

En Perú, el antifujimorismo, fuerza surgida como respuesta a una década de Gobierno en que el país alcanzó niveles de corrupción pocas veces vistos, hechos además certificados por la justicia, tiene un fuerte arraigo en el cuerpo social.De hecho, el antifujimorismo es lo que ha impedido que Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder de Fuerza Popular (derecha), haya perdido las elecciones en los balotajes de 2011, 2016 y 2021, pues un fuerte sector de los peruanos no quiere ver a un Fujimori nuevamente en el poder.En el caso de la reciente liberación de parte del TC de Alberto Fujimori, la forma en que esta se ha dado es lo que ha generado malestar junto con el rechazo que, de por sí, genera en muchos la liberación de un político resistido.Formas de la liberaciónPero ¿cómo ha decidido el TC la liberación del exmandatario? Veamos. En diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) enfrentaba un pedido de destitución impulsado por el partido de Keiko Fujimori, su enemiga política que gozaba de mayoría en el Congreso.Un miembro del partido y también congresista era su hermano, Kenji Fujimori. Kenji, quien luego denunció que en el partido su hermana ejercía un liderazgo vertical, empezó negociaciones secretas con Kuczynski para que este, a través de su poder como jefe de Estado, concediera un indulto humanitario a su padre, quien desde 2009 purgaba una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y otros de corrupción durante su mandato.El trato entre Kuczynski y Kenji consistía en que este le daba el voto de 10 congresistas fujimoristas para bloquear el intento de destitución en su contra en el parlamento, y a cambio Kuczynski concedía el indulto de Alberto Fujimorie. El trato se concretó y Fujimori fue liberado por un indulto humanitario debido al supuesto delicado estado de salud del exmandatario.Así, Fujimori salió de prisión en 2018. Sin embargo, Keiko Fujimori y Fuerza Popular se opusieron a "la forma" como se había dado el indulto, es decir rechazaron la liberación del expresidente y en enero de ese año expulsaron del partido a Kenji y a los otros 10 congresistas que, como el trato había establecido, ayudaron a bloquear la destitución de Kuczynski.Todos los tratos ilegales entre Kenji y Kuczynski, en el que había de por medio manipulación de los informes médicos sobre la salud de Alberto Fujimori, fueron investigados por la fiscalía y posteriormente la Corte Suprema declaró nulo el indulto por todos los vicios que contenía.A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que afirmaba que, por la naturaleza grave de los crímenes de Fujimori, éste no podía recibir un indulto y debía cumplir el íntegro de su condena en prisión.Tras la decisión de la Corte Suprema, Alberto regresó a prisión en 2019.Anulación del indultoSin embargo, en 2020 Gregorio Parco, un abogado militante de Fuerza Popular, presentó un recurso de hábeas corpus ante el TC pidiendo que se libere a Alberto, exigiendo que se anule la anulación del indulto dado por el expresidente Kuczynski.Aunque el TC aún no ha dado a conocer los fundamentos de su fallo, lo que sí puede quedar claro es que ha admitido la legalidad de un indulto que ha sido declarado por la Corte Suprema como ilegal.Entendiendo de manera precisa lo sucedido, el TC no ha liberado directamente al expresidente, sino que ha restablecido los alcances del indulto dado por Kuczynski. En sentido estricto, quien ha otorgado en el fondo la libertad de Fujimori ha sido Kuczynski con un indulto producto de una negociación política, pero que no responde a razones humanitarias.Esta forma de proceder del TC es lo que ha generado fuertes cuestionamientos y rechazo en un país en donde el fujimorismo es resistido por amplios sectores ciudadanos, un país que otra vez se divide por un expresidente probadamente criminal y corrupto.

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

