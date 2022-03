https://mundo.sputniknews.com/20220328/a-40-anos-de-malvinas-familiares-de-caidos-no-podran-pisar-las-islas-1123674689.html

A 40 años de Malvinas, familiares de caídos no podrán pisar las islas

Los viajes de familiares de caídos a las Islas Malvinas fueron uno de los acuerdos entre Argentina y el Reino Unido después de la guerra de 1982. Sin embargo... 28.03.2022, Sputnik Mundo

El 1 de marzo de 2022, la Cancillería Argentina reclamó al Gobierno del Reino Unido el restablecimiento del vuelo que, hasta 2020, unía regularmente a las Islas Malvinas con la ciudad chilena de Punta Arenas y que dos veces al mes hacía escala en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia argentina de Santa Cruz. Los viajes hacia las islas permitían que, año tras año, familiares de los caídos pudieran visitarlos en el Cementerio de Darwin, donde descansan sus restos.En esa comunicación, el Gobierno argentino recordó que los viajes hacia las Malvinas fueron suspendidos de forma unilateral por el Gobierno del Reino Unido en marzo de 2020, cuando se registraron los primeros casos de COVID-19 en la región. Esas restricciones son, remarcó la Cancillería, "ajenas al Gobierno argentino".El propio Gobierno argentino insistió en su comunicación al Reino Unido que la interrupción de los vuelos no sólo atendería a "las necesidades de los habitantes de las islas" que requieran "atender trámites personales o visitar sus familiares", especialmente en el caso de los chilenos residentes en las Malvinas, sino que la falta de conectividad lesiona especialmente a los familiares de los caídos, que no podrán visitar el Cementerio de Darwin en el año en que se cumplen 40 años del conflicto.A pesar de que ambos países aún mantienen el diferendo por la soberanía de las islas, la reconexión aérea entre el territorio continental argentino y las islas ocupadas por el Reino Unido fue uno de los puntos de los Acuerdos de Madrid que ambos países firmaron en 1990.De todos modos, no fue hasta la Declaración Conjunta argentino británica de julio de 1999 cuando los países acordaron un vuelo regular semanal entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas, operado por la aerolínea Latam, en aquel momento Lan. Dos veces por mes, el vuelo haría escala en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.La pandemia de COVID-19 llevó a los ocupantes británicos a cancelar el ingreso de personas provenientes de fuera de las islas, revocando el permiso para el ingreso de pasajeros en el vuelo desde Punta Arenas o el territorio continental argentino.Argentina intentó evitar esto con una propuesta para restablecer los servicios directos entre el territorio continental y las islas a través de "servicios aéreos regulares directos" y operados por empresas argentinas. Argentina también ofreció dos vuelos humanitarios en diciembre de 2021, asegura la Cancillería.De acuerdo al Gobierno argentino, el Reino Unido rechazó todas las propuestas argentinas para retomar los vuelos, "persistiendo la falta de conexión de las Islas Malvinas con el territorio continental".Los acuerdos de Madrid de 1990 plasmaban por escrito el acuerdo para que familiares de caídos argentinos pudieran visitar las islas para honrar a los sepultados en el territorio insular.El primer viaje se realizó en marzo de 1991, cuando 357 familiares de argentinos caídos en la guerra arribaron a las islas en un viaje organizado por la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur y la Cruz Roja Internacional. Arribaron en un avión de Aerolíneas Argentinas al que, por exigencia británica, debían taparle la palabra 'Argentina' en el fuselaje.En 1999 se volvió a organizar un viaje, esta vez con una treintena de periodistas argentinos, en la primera vez en que argentinos pisaban las islas luego de los acuerdos que reinstauraron los vuelos regulares y que también acordaba la construcción de un monumento en el Cementerio de Darwin.Según recordó la periodista de Télam Silvina Oranges en un artículo, aquellos argentinos debieron soportar amenazas de bomba al vuelo, la provocadora exigencia de sellar el pasaporte para pisar las islas y una protesta de unas 50 personas que interceptaron el bus en el que se trasladaban, aunque también hubo algunas instancias de camaradería.Entre 2004 y 2005 hubo nuevos viajes de familiares para certificar el avance de las obras del monumento, que se inauguró en octubre de 2009 durante un nuevo viaje de 320 familiares y 55 acompañantes.Desde entonces los viajes de familiares de caídos para visitar el cementerio y el monumento se hicieron más frecuentes y fueron alentados por la progresiva identificación de los soldados que habían sido enterrados como 'soldado argentino sólo conocido por Dios, un trabajo iniciado por el excombatiente Julio Aro a partir de un relevamiento del británico Geoffrey Cardozo. En 2017, cuando se cumplieron 35 años del conflicto, Sputnik acompañó a una delegación de excombatientes y familiares pisaron el lugar en el que se combatió en 1982.El último viaje fue el 13 de marzo de 2019, cuando un nuevo contingente de 65 familiares volvió a pisar las islas. Hicieron la visita de rigor al Cementerio de Darwin y, en pocas horas, ya estaban nuevamente en Argentina. Aquel viaje, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) , incluyó a la Embajada británica en Argentina y, a diferencia de otros viajes, duró apenas unas horas y solo permitió a dos familiares de cada caído que había sido identificado en el Proyecto Humanitario Malvinas.Exactamente un año después, las autoridades británicas de las islas declararon el cierre de fronteras en el marco de la pandemia de COVID-19 y, desde entonces, no hubo nuevos vuelos desde Punta Arenas o el territorio continental argentino hacia las islas.

