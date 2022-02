https://mundo.sputniknews.com/20220228/de-malvinas-a-ucrania-cristina-fernandez-apunto-al-doble-estandar-de-las-potencias-1122418491.html

De Malvinas a Ucrania: Cristina Fernández apuntó al "doble estándar" de las potencias

De Malvinas a Ucrania: Cristina Fernández apuntó al "doble estándar" de las potencias

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández recordó que en el inicio de las tensiones entre Rusia y Ucrania en 2014 hubo un "doble estándar" de las... 28.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-28T20:56+0000

2022-02-28T20:56+0000

2022-02-28T20:56+0000

américa latina

conflicto en el este de ucrania

argentina

cristina fernández de kirchner

guerra de malvinas

islas malvinas

consejo de seguridad de la onu

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117878130_203:296:2722:1713_1920x0_80_0_0_a282ed95f2fec9a9c615f307bd2bab32.jpg

El discurso del canciller argentino Santiago Cafiero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y un posicionamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son evidencia de los matices que existen en la interna del oficialismo argentino con respecto al conflicto desatado en el este de Ucrania.Cafiero expuso el 28 de febrero en la sesión del Segmento de Alto Nivel del 49° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de ONU, instancia en se refirió a la situación en Ucrania y remarcó que "el mundo no soporta más sufrimientos ni debe tolerar más muertos", por lo que "la paz es urgente"."Las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas. Para discutir está la diplomacia. La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania así como las operaciones militares en su territorio", añadió el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.La postura de Cafiero difiere con las palabras elegidas por la vicepresidente y expresidenta (2007-2011) Cristina Fernández, que dedicó un hilo de Twitter a la situación en Ucrania aunque en otros términos que los del canciller. En efecto, la vicepresidenta se centró en una situación "a 40 años de Malvinas y a 8 del conflicto entre Ucrania y Rusia por la península de Crimea: refrescando la memoria y de algunos y algunas".Fernández recordó el surgimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2014, cuando un golpe de Estado derrocó al presidente ucraniano Víktor Yanukóvich y desató la crisis en el marco de la que los habitantes de la península de Crimea convocaron a un referéndum en el que decidieron su incorporación a Rusia.La vicepresidenta argentina recordó que, en aquel momento, Argentina respaldó una resolución presentada por EEUU para no reconocer el referéndum de independencia de Crimea. "Ese día 13 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Argentina, votaron a favor del texto presentado por EEUU que defendía la 'soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial' de Ucrania", recordó Fernández."O sea: Argentina apoyó a Ucrania basada en el principio de integridad territorial, pilar del derecho internacional. Rusia, uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto, ejerció dicho privilegio y se pronunció en contra. China se abstuvo", apuntó la vicepresidenta argentina.Fernández rememoró aquel episodio para señalar los que considera "los dos principales problemas que afectan la seguridad y la paz globales".El primero de ellos es "el doble estándar de las grandes potencias en materia de derecho internacional a la hora de tomar decisiones". En ese sentido, pidió recordar el referéndum que los ocupantes británicos de las Islas Malvinas realizaron en 2013 y que no fue condenado por las potencias occidentales.El otro problema es, según Fernández, "el anacronismo del Consejo de Seguridad de la ONU que sigue, desde la Segunda Guerra Mundial, sin modificar el statu quo de los países vencedores que se acordaron a sí mismos sillas permanentes con derecho a veto y al resto de los países, sillas temporarias y voto testimonial"."¿Alguien piensa que con estos privilegios y aplicando o no el derecho internacional según les convenga a los países poderosos del mundo, estamos cuidando la seguridad global y la paz mundial?", preguntó la vicepresidenta.Para Fernández "el respeto al derecho internacional junto a la verdad y la coherencia entre las ideas y las acciones no parecen ser atributos de las potencias globales". "Hoy 27 de febrero del 2022, sigo pensando lo mismo", añadió.

https://mundo.sputniknews.com/20220228/-bolsonaro-defendio-la-neutralidad-de-brasil-en-el-conflicto-en-ucrania-1122413800.html

https://mundo.sputniknews.com/20220208/la-cuestion-de-las-malvinas-se-globaliza-1121362179.html

https://mundo.sputniknews.com/20220225/yo-soy-de-lanus-un-argentino-en-ucrania-no-tiene-miedo-y-se-hace-viral--video-1122299199.html

argentina

islas malvinas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

conflicto en el este de ucrania, argentina, cristina fernández de kirchner, guerra de malvinas, islas malvinas, consejo de seguridad de la onu, onu