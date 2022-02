https://mundo.sputniknews.com/20220209/vuelos-militares-britanicos-hacia-las-malvinas-enfrentan-a-brasil-y-argentina-1121419903.html

Vuelos militares británicos hacia las Malvinas enfrentan a Brasil y Argentina

Vuelos militares británicos hacia las Malvinas enfrentan a Brasil y Argentina

El Gobierno de Jair Bolsonaro continuará autorizando a la Real Fuerza Aérea británica a utilizar aeropuertos brasileños para hacer escalas en dirección hacia... 09.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-09T16:29+0000

2022-02-09T16:29+0000

2022-02-09T19:52+0000

américa latina

argentina

brasil

islas malvinas

daniel scioli

política

jair bolsonaro

reino unido

raf

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109055/50/1090555058_16:0:1920:1071_1920x0_80_0_0_9d482082ec9cc0b44fbfeb27bd7407fa.jpg

Fueron siete los vuelos que la Real Fuerza Aérea (RAF) del Reino Unido realizó hacia las Islas Malvinas haciendo escalas en aeropuertos de Brasil, según había denunciado el Gobierno argentino en una queja que extendió al Gobierno de Jair Bolsonaro a comienzos de febrero.La protesta argentina, canalizada a través del embajador argentino en Brasilia Daniel Scioli, expresaba la preocupación de Buenos Aires porque, solamente en enero de 2022, siete aviones militares volaron en dirección a las islas del Atlántico Sur, ocupadas por los británicos pero cuya soberanía es reclamada por Argentina.El documento, divulgado por la agencia de noticias argentina Télam, detalla que los aviones militares británicos aterrizaron y despegaron los días 9, 14, 15, 22, 24, 26 y 28 de enero, utilizando los aeropuertos de Rio de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre y Recife.Para Argentina, los vuelos británicos "constituyen una manifestación adicional a la ilegítima presencia militar del Reino Unido en el Atlántico Sur, la cual la cual ha sido calificada por los estados parte y asociados del Mercosur como contraria a la política de la región de apego a la búsqueda de una solución pacífica para la disputa de soberanía".Buenos Aires advierte además que "las alegadas 'escalas' de las aeronaves militares británicas en países de la región" tienen, en realidad, una "finalidad política". En ese sentido, señala que "su continuidad en el tiempo podría ser publicitada como una suerte de aceptación brasileña a la presencia de una base militar en el Atlántico Sur".La respuesta brasileña llegó a través de una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, divulgada por la agencia Reuters, que recuerda que Brasil apoya el reclamo de soberanía argentina sobre las islas pero indica que continuará autorizando los vuelos porque se trata de acciones que no incrementan el potencial militar británico en las islas.Brasil aclaró que el número de aviones o embarcaciones militares del Reino Unido que utilizan terminales brasileñas como escala puede variar según el año. En ese sentido, indicó que, mientras en algunos años ha habido una única autorización, en otros ha llegado hasta las 150.En la misma línea, Brasil asegura que sus autorizaciones al Reino Unido solo contemplan vuelos humanitarios o de emergencia o misiones de búsqueda y rescate.Para Argentina, sin embargo, el criterio utilizado por Brasil es demasiado laxo, ya que como vuelos humanitarios solo deberían comprenderse a los que tienen una vida humana en peligro, producto de un accidente o enfermedad que los servicios de salud en las islas no puedan atender.En la nota que Scioli cursó al Gobierno de Bolsonaro, Argentina señala que "apreciara que el Gobierno brasileño restringir la concesión de permisos para aeronaves militares británicas procedentes o con destino a las Islas Malvinas únicamente en casos estrictamente sanitarios".El Gobierno británico aseveró, según consigna Reuters, que los vuelos realizados a las islas que pasaron por Brasil son viajes "de rutina" y que no implican una mayor "militarización" de la zona.Mientras tanto, en las islas, las Fuerzas de Defensa de las Islas Falkland (denominación que los británicos dan a las islas) realizan ejercicios militares junto a efectivos del Ejército, la Armada y la Real Fuerza Aérea británica nucleados en las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur, una unidad militar asentada en las Malvinas.

https://mundo.sputniknews.com/20220208/la-cuestion-de-las-malvinas-se-globaliza-1121362179.html

https://mundo.sputniknews.com/20220131/asi-funciona-el-sky-sabre-el-sistema-antiaereo-del-reino-unido-para-las-malvinas-1120973176.html

argentina

brasil

islas malvinas

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, brasil, islas malvinas, daniel scioli, política, jair bolsonaro, reino unido, raf, seguridad, zona de paz y cooperación del atlántico sur (zopacas), 🛡️ fuerzas armadas