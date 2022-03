https://mundo.sputniknews.com/20220326/bestia-el-doloroso-corto-chileno-de-los-oscar-a-toda-latinoamerica-la-cruzo-una-dictadura-1123619128.html

'Bestia', el doloroso corto chileno de los Oscar: "A toda Latinoamérica la cruzó una dictadura"



A pocos días de la ceremonia de los Premios Óscar, Cecilia Toro, productora general y de arte del cortometraje animado 'Bestia', conversa con Sputnik sobre las...

La cinta Bestia se basa en forma libre en la historia de 脥ngrid Older枚ck, la agente y torturadora de la Direcci贸n de Inteligencia Nacional (DINA), la polic铆a secreta chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).La producci贸n utiliz贸 la t茅cnica stop motion para desarrollar la narraci贸n, que tiene una duraci贸n de 15 minutos, sin di谩logos, y fue realizada a partir del guion escrito por el director del corto, Hugo Covarrubias, y Mart铆n Erazo. La obra competir谩 por el 脫scar al Mejor Cortometraje de Animaci贸n este 27 de marzo.Para Cecilia Toro la invitaci贸n de Hugo Covarrubias para trabajar en su nuevo cortometraje animado fue todo un desaf铆o que dio frutos cinco a帽os despu茅s: "Cuando me llam贸 a m铆 para Bestia fue un placer, y fue muy desafiante, yo tambi茅n sab铆a. Siempre supe que iba a ser bien desafiante y una marat贸n de largo aliento, como siempre digo".Particularmente desafiante, seg煤n la realizadora audiovisual, por lo complejo de la de tem谩tica. "Esto es un tema delicado, es un tema doloroso para Chile, es un tema que no se hablaba en las mesas de Chile durante 40 a帽os. Entonces entend铆 la importancia del cortometraje. Claro que no llegu茅 a proyectar a este punto al que hemos llegado", confiesa.Plantearse desde el rieA Ingrid Older枚ck le dec铆an "la mujer de los perros", como lo consigna la periodista Nancy Guzm谩n en su libro que lleva por t铆tulo el mismo nombre. El apelativo deriva de haber implementado un siniestro m茅todo de tortura, que fue la vejaci贸n y violaci贸n sexual con perros de los detenidos. Se dec铆a que la agente usaba a su mascota, Volodia 鈥攑ersonaje del filme鈥 para que cometiera tales aberraciones.Por ello, otro elemento innovador de Bestia, explica Toro, es el punto de vista desde donde se cuenta la historia: la victimaria es la protagonista. Es la decisi贸n del director de "plantearse desde el riesgo, plantear esta historia desde lo no popular, porque yo creo que as铆 pod铆a descubrir cosas m谩s interesantes, y茅ndose al borde del abismo".Toro a帽ade que "hacerlo desde un punto de vista de las o los sobrevivientes, o las personas que no lograron sobrevivir hubiese sido quiz谩s un corto m谩s documental. Y este cortometraje est谩 basado en hechos reales, pero es una ficci贸n absoluta, porque se adentra dentro de la mente de la protagonista en forma muy fantasiosa, y uno ah铆 puede ver su oscuridad. En ning煤n caso empatizar"En este sentido, para Toro el corto est谩 bien planteado porque el p煤blico comprende que no hay empat铆a. "Cuando se ha mostrado en la exhibici贸n en el Estadio Nacional [ex centro de detenci贸n y tortura], que hab铆a miles de personas, y muchos de ellos que hab铆an vivido tortura, o nietos o hijos, entendieron perfecto que no era un ejercicio de empat铆a. As铆 es que yo creo que la narrativa de alguna forma se dio a entender de forma correcta", detalla.Consultada sobre si la decisi贸n de contar la historia desde la victimaria pudo generar la repercusi贸n que el corto ha tenido, Cecilia Toro, considera que lo que se narra es un tema universal, "porque es un dolor transversal, o sea a toda Latinoam茅rica la cruz贸 una dictadura. En muchas partes del mundo se vivieron cosas parecidas, entonces yo creo que, en muchas sociedades, muchas culturas, hay bestias como esta"."Entonces, eso es parte del 茅xito de Bestia, y claro, que t茅cnicamente est茅 muy bien hecha, porque es uno de los sellos de Hugo Covarrubias, eso ayuda mucho. Y creo que la animaci贸n a esta calidad, con esta forma, con esta visualidad tan hermosa, tan atmosf茅rica es un veh铆culo sensibilizador para poder hablar de temas m谩s complejos", puntualiza.Un efectivo 'stop motion' y banda sonoraOtro desaf铆o para la producci贸n fue el dise帽o del personaje. Su director, Hugo Covarrubias, junto con Pablo Castillo, realizador con experiencia en animaci贸n de 2D, se propusieron trabajar en stop motion, t茅cnica que aparenta el movimiento de objetos est谩ticos a trav茅s de la sucesi贸n de una serie de im谩genes fijas. El reto de la propuesta era el dise帽o de la corporalidad y los materiales a usar, los cuales resultaron bastante complejos, como explica Toro."Ella como ten铆a que verse como una mu帽eca de porcelana, ten铆a una corporalidad de tela, pero adentro hab铆a un esqueleto muy complejo que yo ya lo califico como una joya. Es orfebrer铆a pura y t茅cnicamente era muy finito y ten铆a que ser flexible en una parte, dura en otra, entonces son muchas cosas, que como llevamos tantos a帽os haciendo stop motion, hab铆a cosas que ya estaban resueltas, pero aun as铆 fue muy dif铆cil", especifica la productora de arte.Toro reconoce que esta t茅cnica de animaci贸n es justamente la mejor para trabajar en este tipo de proyectos. "Es desafiante t茅cnicamente, y eso a m铆 me gusta porque en el fondo es como que cada vez que tomamos uno, en general, no solo con el Hugo, sino cuando uno trabaja en una producci贸n, es como tomar un posgrado. Entonces cada vez que uno hace un cortometraje o nuestra idea es pr贸ximamente hacer un largo, son aprendizajes eternos que nunca terminan".Para Toro el stop motion es una herramienta maravillosa, porque se parece m谩s al cine t茅cnicamente "porque efectivamente miniluminas, minifilmas, no s茅 si decirlo as铆", dando mejor la atmosfera para este tipo de historias.A lo que se suma, seg煤n la realizadora, la banda sonora. "La m煤sica es superimportante, la atmosfera que da la m煤sica de 脕ngel Acu帽a es primordial para dar estos tonos tan inc贸modos, tan tensos, entonces fue una buena mezcla de ingredientes para hacer una buena receta".Respecto a la falta de di谩logos, Toro considera que fue una decisi贸n que calza con la idea que el personaje pudiera expresarse de otras formas, "porque si hablara, habr铆a sido muy textual, muy concreto, muy evidente, y justamente la cinematograf铆a puede ser muy sugerente. Entonces, Ingrid Older枚ck o la historia de Bestia habla con la voz de 脕ngel Acu帽a: esa es la voz que tiene auditivamente. Y tambi茅n habla visualmente, habla como se mueve, habla como es el mundo".Quiz谩s lo m谩s relevante respecto a la propuesta es que "aqu铆 no se emite juicio, es la gente, el p煤blico, quienes reflexionan cuando terminan de ver la obra y completan la obra cuando sacan sus propias conclusiones", se帽ala Cecilia.La emotiva construcci贸n de personajesCecilia Toro se uni贸 al equipo liderado por Covarrubias cuando el guion estaba listo, y asumi贸 la producci贸n general del corto, adem谩s de la producci贸n de arte, el dise帽o de vestuario.Ella relata que fue un equipo de 10 personas, que durante muchos meses dise帽aron y construyeron los personajes y las escenograf铆as que aparecen el cortometraje, dando cuenta de los requerimientos espec铆ficos tanto del director como de ella.En el caso de las v铆ctimas, los detenidos desaparecidos, fue Cecilia la encargada de esta tarea que seg煤n se帽ala tuvo una gran carga emotiva, y a diferencia de otros trabajos la hizo desde la reflexi贸n."En general yo investigo mucho, pero en este caso no me quise ir a la investigaci贸n m谩s versal, sino que hice un proceso m谩s introspectivo, adem谩s est谩bamos en plena pandemia, ten铆amos pocos materiales, estaban las librer铆as cerradas, era la 茅poca de la pandemia m谩s dura, las m谩s duras, y los hicimos de plastilina, personajes peque帽itos como 10 cent铆metros", detallaCamino al 脫scarLa productora general admite que fue una absoluta sorpresa la nominaci贸n al 脫scar, si bien consideraban que Bestia iba a realizar una buena gira en distintos festivales, como ha tenido y con bastante 茅xito, no pensaron que llegar铆a al Dolby Theatre en Los 脕ngeles.Para Cecilia, quien se encuentra desde el 23 de marzo en la ciudad de Los 脕ngeles, lo m谩s importante de la nominaci贸n junto con estar en la ceremonia "del cine occidental m谩s importante", es poder tener conversaciones con gente muy importante en la industria y hablar de esta historia.Frente a la posibilidad de ganar la estatuilla Cecilia se帽ala que est谩n cautelosos, pero en el caso de triunfar consideran que les servir谩 para proyectos futuros, entre ellos un largometraje que la propia realizadora tiene vislumbrado, pero revela que no tienen planes en lo inmediato porque no contemplaban lo que est谩n viviendo."Nosotros vamos a seguir trabajando igual que siempre y abierto a las posibilidades, y si esto sirve para que la animaci贸n, que se hace ac谩, se vea que es de calidad, o un director del calibre del Hugo bienvenido sea, todo sirve."Tras un exitoso recorrido en festivales y premiaciones, incluyendo el prestigioso Premio Annecy de Francia, Bestia se alista para la ceremonia de los Premios 脫scar que se realizar谩 este domingo 27 de marzo, donde se sabr谩 si es la ganadora entre los cortometrajes nominados: Affairs of the Art, Robin Robin, Boxballet y The Windshield Wiper.

