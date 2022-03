https://mundo.sputniknews.com/20220324/que-le-espera-a-chile-tras-la-firma-del-acuerdo-de-escazu-1123506811.html

Qué le espera a Chile tras la firma del Acuerdo de Escazú

El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó la adhesión al Acuerdo de Escazú. Ahora, el Congreso Nacional deberá ratificar la decisión. Sputnik conversó con... 24.03.2022, Sputnik Mundo

El pasado 18 de marzo, y luego de cuatro años, Chile se adhirió al Acuerdo de Escazú. Fueron cuatro años durante los cuales el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) se negó a firmar acuerdo ambiental, del cual Chile había sido impulsor y redactor.En conversación con Sputnik, Sebastián Benfeld, coordinador nacional de Escazú Ahora Chile, señaló que "Piñera decidió rechazar este proyecto por razones que nunca quiso revelar. Nunca dio un argumento real para decir por qué no lo firmó. Sino, más bien, lo que hizo fue dar algunas excusas, dijo que no era bueno firmarlo porque 'ya cumplíamos con todo lo establecido en el', pero sabemos que eso es completamente falso".El coordinador explica a Sputnik que en materia de defensores ambientales no existe ninguna ley que los proteja. Además, comentó que Sebastián Piñera había esgrimido excusas relacionadas con la soberanía.La importancia de adherir a Escazú"Es superimportante que se haya firmado el acuerdo, puesto que cuando hablamos del Acuerdo de Escazú, estamos hablando de un acuerdo que fue redactado e impulsado por el Estado de Chile y Costa Rica por más de seis años como una política de Estado", comentó Benfeld.El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y, además, el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.Benfeld explicó que avanzar en la materia ha sido muy importante para la organización y que ven con satisfacción que Gabriel Boric haya cumplido con la promesa de adherir al acuerdo que les había hecho en la campaña.El Congreso decidiráLuego de que Gabriel Boric firmara el Acuerdo de Escazú, es el Congreso Nacional el que decidirá si Chile se adhiere o no al tratado. En ese sentido, a diferencia de lo ocurrido durante el mandato de Sebastián Piñera, distintas bancadas de partidos políticos han mostrado su disposición a apoyar la iniciativa, entre ellos Renovación Nacional, el partido que llevó a la presidencia a Sebastián Piñera en el periodo 2018-2022.El coordinador nacional de Escazú en Chile se muestra esperanzado de que el Congreso ratificará la decisión de Boric. "La idea de que la demanda por más protección del medio ambiente o mayor resguardo de los derechos humanos, es una demanda transversal que atraviesa todos los colores políticos y eso es algo que las juventudes de los distintos partidos han sabido entender muy bien".Benfeld explicó a Sputnik que desde Escazú Ahora Chile emitieron una declaración acerca de la emergencia climática, en conjunto con las distintas juventudes de los partidos políticos que están hoy en el Congreso, desde la Unión Democrática Independiente (derecha) al Partido Humanista (izquierda)."Producto de la emergencia climática, había que tomar acciones rápido y una de ellas era que Chile suscribiera el Acuerdo de Escazú. En esa declaración las juventudes les piden a sus parlamentarios que firmen el acuerdo. Yo espero que el Congreso sea consecuente con lo que dicen sus juventudes, que escuchen a sus dirigencias", comentó Benfeld.Uno de los puntos que han esgrimido los sectores conservadores para rechazar el Acuerdo de Escazú es que este podría alterar los tratados internacionales a los que Chile está suscrito.Benfeld fue tajante en señalar que esos argumentos son falsos. "El mismo Acuerdo de Escazú establece que no va a vulnerar ninguno de los acuerdos ya establecidos, tanto por la legislación nacional hoy vigente, como también por los tratados internacionales que el país ya haya suscrito. Es un acuerdo que lo que busca es reforzar los derechos que se han conquistado en los distintos países y no lo contrario".El coordinador de la campaña ciudadana comentó que espera que el Congreso pueda aprobar el acuerdo y que los distintos parlamentarios tomen la decisión consecuente con la política de Estado.¿Es suficiente el Acuerdo de Escazú?Benfeld explicó a Sputnik que el Acuerdo de Escazú es un gran paso en materia ambiental y que ayudará a consagrar de manera efectiva los derechos de acceso a la información que son importantes para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que está sucediendo."El acceso a la información me parece fundamental para poder combatir toda la contaminación ambiental que sucede en varias ciudades, como, por ejemplo, Quinteros, Puchuncaví [ciudades costeras de Chile y que tienen graves problemas de contaminación ambiental producto de las industrias]–", señaló Benfeld.Dentro de los puntos que se podrían avanzar, Benfeld explicó que en el Congreso hay muchas leyes de protección del medio ambiente estancadas, como la ley de glaciares, que espera ser tramitada desde hace 14 años."La ley de glaciares es sumamente importante, puesto que en plena emergencia de escasez hídrica debemos entender que los glaciares son nuestra más importante reserva de agua. Hoy Chile concentra más del 80% de los glaciares de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no cuenta con ningún instrumento, con ninguna herramienta, para darle protección efectiva", finalizó.

