https://mundo.sputniknews.com/20220323/un-juez-mexicano-propone-liberar-a-mujer-acusada-por-muerte-de-un-hermano-del-fiscal-general-1123447994.html

Un juez mexicano propone liberar a mujer acusada por muerte de un hermano del fiscal general

Un juez mexicano propone liberar a mujer acusada por muerte de un hermano del fiscal general

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México presentó un proyecto de resolución para permitir la... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T01:46+0000

2022-03-23T01:46+0000

2022-03-23T01:46+0000

américa latina

méxico

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1123267423_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_27c449fb6a01772596e8e2a3e2d0115d.jpg

El magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz señala en el proyecto —que deberá votar el pleno de 11 jueces del máximo tribunal—, que para acusar y encarcelar a Alejandra Cuevas Morán, de 68 años, por la muerte de Federico Gertz Manero, quien falleció a los 88 años, "se utilizó una figura inexistente en la legislación penal [mexicana]: la de garante accesoria", informó la SCJN en un comunicado.Un supuesto abuso de poder del fiscal en este caso aparece en el testimonio publicado esta semana en la revista Proceso por el abogado Julio Scherer Ibarra, quien durante más de tres años fue consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta septiembre de 2021.El exjurista presidencial afirma que el Gertz Manero le guarda "rencor", por no haberle concedido el "favor" de impedir la exoneración de la mujer acusada y de la madre de ésta, Laura Morán, quien ahora tiene 94 años y fue pareja sentimental durante 50 años del hermano del fiscal.Scherer, a quien López Obrador se refiere con afecto como "mi hermano", denuncia además que, en venganza y con supuesta complicidad de quien durante tres años fue titular de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, han abierto una investigación "extorsiva" sobre una década de sus actividades como abogado privado.Proyecto de amparo judicialEn el proyecto de dictamen el magistrado propone otorgar un "amparo liso y llano" a las acusadas, madre e hija, que le otorgaría la libertad inmediata a Cuevas Morán.La mujer, que ha estado en prisión casi año y medio, es acusada por el fiscal general de la República de homicidio en la muerte de su hermano Federico, por omisión de cuidados de salud en calidad de "garante accesoria", figura que no existe en el Código Penal.El hermano del fiscal falleció en un hospital capitalino por "congestión visceral generalizada" derivada de padecer neumonía y choque séptico, según el parte médico.El juez federal Gutiérrez Ortiz considera, respecto a la madre de Cuevas Morán, que "no es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad [de 88 años entonces] se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma".Por su parte Scherer, afirma en su testimonio sobre una reunión con Gertz, que el favor de mantener en la cárcel a Cuevas Morán "lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal; colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz".La explosiva denuncia del exconsejro jurídico presidencial afirma que sus rivales políticos encabezados por Gertz Manero utilizaron ilegalmente su poder "para buscar venganzas personales".López Obrador ha evitado opinar sobre la denuncia de su exabogado y amigo personal durante dos décadas.Sánchéz Cordero escribió por su parte en Twitter: "Es 'hora de hablar', dice Julio [Scherer] en la portada de la revista Proceso, que algún día honró su padre [homónimo]. Coincido. Dejemos que los órganos de impartición y procuración de justicia hablen".Por su parte, Gertz aún guarda silencio.

https://mundo.sputniknews.com/20220321/el-exconsejero-de-lopez-obrador-desata-el-peor-escandalo-en-el-gobierno-de-mexico-1123390052.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política