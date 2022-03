https://mundo.sputniknews.com/20220323/quienes-son-los-embajadores-de-gabriel-boric-que-generan-polemica-1123501343.html

Quiénes son los embajadores de Gabriel Boric que generan polémica

El nombramiento de los nuevos cargos diplomáticos dispuestos por el presidente, Gabriel Boric, causaron diversas reacciones y cuestionamientos en Chile. Conoce... 23.03.2022, Sputnik Mundo

Cuestionamientos desde diversos sectores ha suscitado la nominación para los distintos cargos de embajadores del Gobierno de Gabriel Boric. A pesar de solo oficializar los cargos de embajadores ante organismos internacionales, los trascendidos respecto a ciertos nombramientos seguirán dando qué hablar una vez que se oficialicen.El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó el listado de los nuevos embajadores de Chile ante organismos internacionales, entre los que destaca la designación de la excandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.Embajadores oficializadosNarváez, psicóloga de profesión, participó en las primarias presidenciales de la ex-Concertación en 2021 —conglomerado que gobernó al Chile post dictadura con cuatro administraciones consecutivas entre 1990 y 2010—, donde perdió ante la candidata demócrata cristiana Yasna Provoste.Anteriormente, Narváez se desarrolló como especialista de programas para América Latina y el Caribe en ONU Mujeres. Luego se desempeñó en la vocería de la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018).Luego de su derrota en la interna de la ex-Concertación y ex Nueva Mayoría, se desempeñó desde octubre de 2021 como asesora de la Oficina Regional Américas y el Caribe de ONU Mujeres en Guatemala.La derecha chilena —actualmente en la oposición— criticó el nombramiento de Narváez aduciendo que la designación se trata de un "premio de consuelo", algo que el presidente Boric habría negado durante su campaña. El nombramiento también fue criticado por la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (ADICA).Embajadores trascendidos (y cuestionados)Desde el seno de la Cancillería chilena, decidieron no oficializar a ningún embajador en el exterior mientras no se reciba el beneplácito de los Estados receptores.Sin embargo, la polémica no se hizo esperar una vez que trascendieron los nombres de los futuros embajadores dispuestos por el presidente Boric en Argentina, Brasil y España.La nominación —hasta el momento no oficial, a la espera del beneplácito correspondiente— de la militante comunista y expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, como embajadora en Argentina, causó nuevamente molestia en la oposición, bajo la acusación de ser un "premio de consuelo".La sindicalista compitió durante 2020 por un cupo como constituyente y fue parte de borradores de nóminas ministeriales y de subsecretarías durante los últimos meses.Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista chileno, defendió el nombramiento de la dirigenta sindical como embajadora en Buenos Aires. "Si es así, a mí me parece muy bien. Ella se lo merece, tiene todas las capacidades y va a contribuir a la relación entre Chile y Argentina. Ese es el griterío de aquellos que no pueden soportar que una mujer trabajadora que ha sido protagonista de la lucha del pueblo de Chile sea nombrada embajadora".El puesto de embajador de Chile en Brasil lo ocuparía Sebastián Depolo, sociólogo de la Universidad de Concepción y secretario general de Revolución Democrática —partido oficialista miembro del pacto Apruebo Dignidad—, según trascendió desde fuentes de la Cancillería.Depolo fue propuesto por su partido, luego de figurar en listas ministeriales tras las derrotas electorales sufridas en cuanto a su candidatura a la gobernación de la Región Metropolitana de Santiago y como candidato al Senado por la misma región en las últimas elecciones parlamentarias de 2021.Javier Velasco, abogado y militante del partido Convergencia Social —el conglomerado del presidente Boric—, será el nuevo embajador de Chile en España, a la espera del beneplácito de Madrid, a un año de que el país ibérico asuma la presidencia de la Unión Europea.Velasco es amigo personal del Boric desde sus tiempos de estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y participó activamente de la campaña presidencial. En el último periodo legislativo se desempeñó como asesor del diputado Gonzalo Winter, también compañero de partido.Juan Gabriel Valdés fue nombrado embajador en Estados Unidos y el Gobierno ya habría solicitado el beneplácito de Washington. Fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y embajador de Chile ante la ONU durante la administración de Ricardo Lagos (2000-2006).El nombramiento de Valdés se impuso, según medios chilenos, gracias al apoyo y recomendación del expresidente Lagos, en desmedro de Juan Pablo Letelier, hijo de Orlando Letelier, el excanciller del presidente Salvador Allende (1970-1973), asesinado en Washington a través de un atentado con coche bomba en 1976.Respuesta oficial a cuestionamientosLa ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, rechazó los cuestionamientos surgidos a algunos políticos de izquierda que perdieron elecciones o que quedaron sin sus cargos en los últimos años y que fueron nombrados por el presidente Gabriel Boric como embajadores en distintos países. La canciller asegura que los designados cuentan con amplio currículum e idoneidad.Urrejola explicó que Boric continuará una tradición tácita que han seguido los últimos presidentes chilenos, que un 80% de los embajadores nominados sean diplomáticos de carrera y un 20% sean políticos.

